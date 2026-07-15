Cerca de 1,5 millones de personas participan en unos Sanfermines marcados por el calor y las agresiones sexuales

Los Sanfermines de 2026 se han cerrado con cerca de 1,5 millones de participantes en los actos programados por el Ayuntamiento de Pamplona. El Consistorio ha realizado un balance positivo de unas fiestas marcadas por la alta participación, la normalidad y las elevadas temperaturas, que obligaron a modificar los horarios de algunas actividades, entre ellas la Procesión, el deporte rural y varios actos infantiles.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha destacado el ambiente vivido durante los nueve días de celebración, aunque ha señalado como principal punto negro las agresiones sexistas. En total, se han presentado 28 denuncias por agresión sexual, la mayoría por tocamientos, y 21 personas han sido detenidas como presuntas autoras de estos delitos. El Punto de Información contra las agresiones sexistas atendió a 12.343 personas y el servicio de acompañamiento tuvo que activarse en dos ocasiones.

Baja la delincuencia

En el conjunto de la actividad delictiva, las denuncias han descendido un 16,4%, al pasar de 1.304 en 2025 a 1.091 este año. Los hurtos continúan siendo el delito más frecuente y representan prácticamente la mitad de las denuncias. Por el contrario, las detenciones han aumentado un 19%, con 215 personas arrestadas frente a las 180 del año anterior.

Los servicios sanitarios atendieron durante las fiestas 7.143 urgencias, de las que 487 estuvieron directamente relacionadas con los Sanfermines. Las agresiones, los traumatismos, las heridas sufridas en los encierros y las intoxicaciones etílicas fueron las causas más frecuentes.

Los Sanfermines de 2026 han sido, además, los más virales en las redes sociales municipales: los perfiles oficiales acumularon más de 27 millones de reproducciones y alcanzaron a 5,9 millones de cuentas.