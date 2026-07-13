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Sequera

Escassetat hídrica a Menorca: les reserves estan al 34%

  • Tot i la situació de sequera, de moment no hi haurà restriccions
  • Aquesta setmana es convocarà la comissió insular de l'aigua per estudiar mesures a mig termini
Escassetat d'aigua a Menorca
Escassetat d'aigua a Menorca: les reserves estan al 34%
Llorenç Allès

Les reserves hídriques a Menorca estan al 34%, la xifra més baixa de la darrera dècada. Tot i la situació de sequera, de moment, no hi haurà restriccions. Aquest dilluns el Consell de Menorca s'ha reunit amb el Govern i aquesta setmana es reunirà amb tots els ajuntaments.

Situació inèdita

La situació de les reserves hídriques de Menorca preocupa a les administracions, però, de moment, asseguren que no fan falta restriccions. Ha estat la principal conclusió de la reunió mantinguda aquest dilluns entre el Govern i el Consell de Menorca, que aquesta setmana convocarà la comissió insular de l'aigua, on hi ha representats tots els municipis de l'illa.

Mano girando pomo de bronce en fuente clásica de metal oscuro, con rejilla en el suelo y mobiliario de terraza al fondo.

Menorca viu una situació inèdita, amb les reserves hídriques al 34% de la seva capacitat RTVE Balears

Una comissió que decidirà si s'apliquen mesures a mig termini davant una situació inèdita a l'illa on, ara per ara, les reserves hídriques estan al 34% de la seva capacitat, una situació que no es recorda a Menorca.

El Govern posa damunt la taula mesures a mig termini, com la instal·lació d'una dessaladora modular al port de Maó o la construcció d'una dessaladora al llevant de l'illa.

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