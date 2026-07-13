Escassetat hídrica a Menorca: les reserves estan al 34%
- Tot i la situació de sequera, de moment no hi haurà restriccions
- Aquesta setmana es convocarà la comissió insular de l'aigua per estudiar mesures a mig termini
Les reserves hídriques a Menorca estan al 34%, la xifra més baixa de la darrera dècada. Tot i la situació de sequera, de moment, no hi haurà restriccions. Aquest dilluns el Consell de Menorca s'ha reunit amb el Govern i aquesta setmana es reunirà amb tots els ajuntaments.
Situació inèdita
La situació de les reserves hídriques de Menorca preocupa a les administracions, però, de moment, asseguren que no fan falta restriccions. Ha estat la principal conclusió de la reunió mantinguda aquest dilluns entre el Govern i el Consell de Menorca, que aquesta setmana convocarà la comissió insular de l'aigua, on hi ha representats tots els municipis de l'illa.
Una comissió que decidirà si s'apliquen mesures a mig termini davant una situació inèdita a l'illa on, ara per ara, les reserves hídriques estan al 34% de la seva capacitat, una situació que no es recorda a Menorca.
El Govern posa damunt la taula mesures a mig termini, com la instal·lació d'una dessaladora modular al port de Maó o la construcció d'una dessaladora al llevant de l'illa.