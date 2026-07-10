Sergio Canales vuelve a casa arropado por más de 3.000 racinguistas en El Sardinero

Sergio Canales ya está en casa. El Racing de Santander ha presentado oficialmente al jugador cántabro en un acto abierto al público que ha reunido a más de 3.000 aficionados en los Campos de Sport de El Sardinero. Dieciséis años después de abandonar el club para fichar por el Real Madrid, el centrocampista inicia una segunda etapa vestido de verdiblanco, ahora con el objetivo de ayudar al equipo en su regreso a Primera División.

Canales ha saltado al campo junto a su familia entre una gran ovación. Lo ha hecho luciendo una camiseta inspirada en la que vistió en su primera etapa con el club. El ambiente en El Sardinero ha confirmado la enorme expectación que ha despertado su fichaje. Decanas de familias y niños no han querido perderse este momento con el que llevaban años soñando. Muchos de ellos reconocían que nunca habían visto al jugador con la camiseta verdiblanca, por lo que la ilusión era máxima.

"Aún necesito asimilarlo" Tras el acto de presentación, Sergio Canales ha comparecido en rueda de prensa acompañado por el director deportivo del Racing, Chema Aragón. El futbolista no ha ocultado su emoción por volver al club donde comenzó su carrera profesional. El santanderino ha reconocido que regresar al Racing era un deseo que llevaba tiempo madurando y que considera que este es el momento más idóneo para volver. Canales afronta esta nueva etapa con la experiencia acumulada tras pasar por el Real Madrid, el Betis, el Valencia, la Real Sociedad y el Rayados de Monterrey. Ahora regresa a un Racing recién ascendido a Primera División, un reto que, asegura, le motiva especialmente. Ha asegurado que "aún necesito asimilarlo, me cuesta cree que esto sea real, pero mi ilusión es máxima". Además, ha subrayado que el fichaje por el club tenía que ser "ahora o ya nunca" y ha señalado que es jugador y una persona "totalmente diferente" al que se fue con 19 años al Real Madrid. Además, ha lanzado un mensaje de confianza al racinguismo: "Que confíen en mí para salir adelante en las situaciones más complicadas. Estoy más que preparado"

La afición, protagonista El club había preparado con especial mimo el acto. Y el público ha respondido. Más de 3.000 aficionados han abarrotado la preferencia oeste para dar la bienvenida a uno de los jugadores cántabros más queridos de la larga historia del equipo. Sergio Canales ha estado pisando el césped durante casi 30 minutos. Media hora en la que ha firmado autógrafos, se ha fotografiado con los aficionados y se ha dirigido a ellos. Ha querido agradecer el respaldo que ha recibido durante todo este tiempo. Y ha resaltado el papel que juega la afición en su regreso a la capital cántabra: "Estoy muy feliz y orgulloso de que el Racing vuelva a Primera. La afición es fundamental"