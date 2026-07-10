Osasuna abre la pretemporada con novedad al frente del banquillo: Luis Miguel Ramis

Parece ya lejano el final del pasado curso, cuando Osasuna consumó la permanencia en Getafe con una agonía de las de antaño y mirando de reojo a Montilivi. El desastroso final de temporada puso en peligro una trayectoria de altibajos, que pasó de aspirar a Europa a rogar con plegarias por la permanencia.

01.25 min Comienza la era Ramis en Osasuna a la espera de fichajes para reforzar la plantilla

Eso ya es pasado, la nueva pretemporada 2026/27 se ha puesto en marcha en las instalaciones de Tajonar, como es costumbre en plenas fiestas de San Fermín, y con una sesión abierta a la afición. Esos incondicionales que ya han superado el sofocón y no han dudado en renovar al 99 % su carné de socios, unos 20.100 abonados. La masa social de Osasuna es un valor intangible.

Antes de entrar, dejen salir No suele ser habitual, pero en este caso se ha cumplido abrir la pretemporada sin ningún fichaje. Ninguno de campo, ya que la principal novedad la ha constituido el nuevo técnico, Luis Miguel Ramis. El tarraconense suple a Alessio Lisci, cuya irrupción en Osasuna fue claramente de más a menos, cerrando la temporada con un discurso pobre que no satisfizo ni a aficionados, ni al club, de ahí que se prescindiera de sus servicios. Ramis se estrena en un banquillo de primera tras cumplir en su última experiencia en Burgos, y a sus 55 años tras haber firmado por dos temporadas, se le pedirá resultados y sobre todo saber conectar con la idiosincrasia de Osasuna. Ese "match"/"coup de coeur" que tuvo por ejemplo, Jagoba Arrasate, y que no han conseguido otros inquilinos del banquillo rojillo. Ramis construye desde ya el nuevo proyecto deportivo de Osasuna mientras el club rastrea pocos pero selectivos refuerzos a una plantilla que ha dejado pocos huecos. Es verdad que las bajas de Juan Cruz, Javi Galán y sobre todo, Víctor Muñoz, son muy notables, sobresalientes en el caso del mundialista, de ahí que el club no se vaya a precipitar para traer a cualquiera. Los casi 20 millones ingresados por el pelirrojo extremo son una inyección económica interesante para manejar opciones, si bien el mercado también se le encarece a Osasuna, sabedores el resto que dispone liquidez para operar. No se caracterizan Braulio Vázquez y Osasuna en precipitarse con los fichajes, entendiendo que cuando los plazos se van acortando, hay equipos con necesidad de desprenderse de jugadores, y quizá la opción deseable pueda estar ahí.