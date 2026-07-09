La lengua asturiana y el eonaviego serán especialidad docente

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha comprometido a que el Gobierno inicie los trámites para aprobar que la lengua asturiana y el eonaviego sean una especialidad docente y ayude a la estabilización de más de 300 profesores y profesoras interinos.

Tolón, que se ha reunido este jueves en la sede del ministerio con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado que se pondrá en marcha la reforma de tres reales decretos que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros para abrir la puerta no solo al asturiano sino a otras lenguas con protección legal dentro de los estatutos de sus comunidades autónomas y que quieran ser especialidad docente.

"Es un compromiso con la diversidad lingüística del país", ha dicho Tolón tras señalar que la reforma de la normativa estatal podría estar lista el próximo otoño.

El presidente del Principado de Asturias ha añadido que aunque haya una especialidad docente del asturiano y del eonaviego, estas lenguas seguirán siendo optativas y ha incidido en que "es un día histórico" y un reconocimiento que no invade competencias sino que permitirá que "centenares de docentes puedan concurrir a una plaza en propiedad y presentarse a las oposiciones".

"Se va a aplicar a toda velocidad para hacer posible esta realidad", ha recalcado Barbón, que ha puntualizado que el estudio del asturiano ha crecido "sustancialmente" y actualmente se extiende a 30.000 estudiantes.