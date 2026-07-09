La lengua asturiana y el eonaviego serán especialidad docente
- El Ministerio de Educación iniciará los trámites con el objetivo de reformar la normativa en otoño
- La ministra Milagros Tolón, que este jueves se ha reunido con el presidente asturiano, ha abierto la puerta a otras lenguas con protección legal
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha comprometido a que el Gobierno inicie los trámites para aprobar que la lengua asturiana y el eonaviego sean una especialidad docente y ayude a la estabilización de más de 300 profesores y profesoras interinos.
Tolón, que se ha reunido este jueves en la sede del ministerio con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado que se pondrá en marcha la reforma de tres reales decretos que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros para abrir la puerta no solo al asturiano sino a otras lenguas con protección legal dentro de los estatutos de sus comunidades autónomas y que quieran ser especialidad docente.
"Es un compromiso con la diversidad lingüística del país", ha dicho Tolón tras señalar que la reforma de la normativa estatal podría estar lista el próximo otoño.
El presidente del Principado de Asturias ha añadido que aunque haya una especialidad docente del asturiano y del eonaviego, estas lenguas seguirán siendo optativas y ha incidido en que "es un día histórico" y un reconocimiento que no invade competencias sino que permitirá que "centenares de docentes puedan concurrir a una plaza en propiedad y presentarse a las oposiciones".
"Se va a aplicar a toda velocidad para hacer posible esta realidad", ha recalcado Barbón, que ha puntualizado que el estudio del asturiano ha crecido "sustancialmente" y actualmente se extiende a 30.000 estudiantes.
Una reivindicación histórica
"Lo que en Madrid parece poca cosa en Asturias se vive hoy con enorme aceptación. Son muchos los profesores afectados, que podrán prepararse esta plaza", ha incido el presidente del Principado.
La decisión del Gobierno central de reconocer esta especialidad docente de lenguas no oficiales -que sí existe para las cooficiales- se produce tras más de 40 años de reivindicación sindical. Entre las últimas movilizaciones, Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego/Gallego-asturiano convocaba a decenas de profesores y profesoras en una manifestaran frente al Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo y enviarán sus demandas al Ministerio.
También el parlamento asturiano aprobó una proposición no de ley que instaba al Principado a solicitar al Ministerio de Educación que iniciara los trámites de estos tres reales decretos, que afectan a la etapa de Primaria, Secundaria y a las Escuelas Oficiales de Idiomas.
"Es necesario y fortalece la educación en el territorio. Gobernar es combinar mas inversión pero también con nuevas medidas que mejoran el sistema educativo y amplían derechos y oportunidades", ha señalado la ministra de Educación.