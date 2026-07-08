'The Pitt' y 'Hacks' lideran las nominaciones en los Premios Emmy

La serie The Pitt, drama sobre los servicios de urgencias de un hospital, lidera las nominaciones de los Premios Emmy de televisión con 25 candidaturas, una más que la Hacks, la ácida comedia sobre una comediante y una guionista en horas bajas. Ambas series son las más destacadas del anuncio para la gala que se celebrará el próximo 14 de septiembre con Mariska Hargitay como maestra de ceremonias.

The Pitt competirá en mejor drama con Pluribus, La diplomática, Slow Horses, La edad dorada, El caballero de los siete reinosm, Paradise y Your Friends & Neighbors. Hacks, por su parte, tendrá como rivales en mejor comedia a The Bear, Terapia sin filtro, Solo asesinatos en el edificio, Colegio Abbott o Nadie quiere esto, Margot tiene problemas de dinero y Widows Bay.

Los actores Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller han sido los encargados de anunciar las nominaciones en las que las finalistas a mejor actriz dramática son Carrie Coon (La edad dorada), Chase Infiniti (Los testamentos), Keri Russell (La diplomática), Rhea Seehorn (Pluribus) y Zendaya (Euphoria). En cuanto a los mejores actores dramáticos, los nominados son: Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Mark Ruffalo (Task), Rufus Sewell (La diplomática) y el ganador del pasado año, Noah Wyle (The Pitt).