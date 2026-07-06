Luis Enrique ya tiene su playa en Gijón

Luis Enrique ha sido homenajeado en su Gijón natal con una nueva playa verde en El Rinconín. Visiblemente emocionado con el reconocimiento, el técnico del Paris Saint-Germain ha afirmado que, cuando mira la placa que así lo atestigua, lo que ve escrito es el nombre de sus padres.

El ex seleccionador español ha dedicado la distinción que supone dar su nombre a uno de los mejores espacios junto al mar de la ciudad a sus padres, dos personas que, como ha rememorado, dejaron su pueblo para instalarse en Gijón allá por los años sesenta o setenta y dar una oportunidad a sus hijos. Para él han sido su "faro" y su "referente".

Además, ha tenido palabras para su mujer, Elena, con la que ha dicho llevar casi treinta años de "proyecto de vida", y para sus tres hijos, Pacho, Sira y Xana, fallecida en 2019, a quienes ha definido como una familia "maravillosa".

Antes de cerrar el acto con un "puxa Asturias, puxa Xixón y puxa Sporting", Luis Enrique ha destacado que la playa verde responde a un concepto "diferente" para un espacio marítimo. También ha agradecido este detalle "impensable" al Ayuntamiento de Gijón, una ciudad de la que se fue hace ya más de treinta años para trabajar pero a la que no ha dejado de volver cada año.