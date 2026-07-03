La Semana Negra de Gijón premia al escritor Lorenzo Silva

La Semana Negra de Gijón arranca este viernes con Lorenzo Silva como primer galardonado con el Premio Domingo Villar en reconocimiento a su trayectoria como autor de novela negra en español.

El creador de los agentes de la Guardia Civil Bevilacqua y Chamorro recibe un premio que lleva el nombre del fallecido autor gallego y que distingue toda la obra de un escritor de género policial.

El jurado del festival considera que la trayectoria literaria de Silva “está profundamente vinculada a la mejor tradición de la novela negra en español, con una mirada sobre el crimen que funciona también como una indagación moral y social sobre la España contemporánea”.

Nuevo espacio La trigésimo novena edición de la Semana Negra se celebra hasta el próximo 12 de julio en un nuevo emplazamiento junto a la Playa de El Arbeyal. La cita reúne a un centenar de escritores de distintos géneros literarios. El director del festival, Miguel Barrero, ha presentado la figura de Rufo, la estatuilla que se entrega a los premiados, que este año representa a una mujer palestina, indicando que “una vez más, y como siempre, Rufo se coloca del lado bueno de la historia”. Decenas de actividades culturales, mesas de debates, encuentros con los lectores, conciertos de música y proyecciones de cine y vídeos van a sucederse en tres grandes carpas instaladas a la vera del mar Cantábrico, al oeste de la ciudad.

De México a Italia La Semana Negra de Gijón se ha convertido en el mayor festival literario al aire libre de Europa, y se realiza en medio de una feria de atracciones, en la que destaca una gran noria a la entrada del recinto. Entre los escritores invitados, destaca la presencia del mexicano Elmer Mendoza, uno de los nombres icónicos del policial latinoamericano creador de obras como El amante de Janis Joplin, Efecto tequila, La cuarta pregunta o Ella entró por la ventana del baño. También participará la italiana Bárbara Baraldi, conocida por la saga protagonizada por la investigadora Aurora Scalviati, junto a los argentinos Carlos Salem y Claudia Piñeiro o los españoles Paco Gómez Escribano, Mariano Sánchez Soler y Marta Robles.