El placentino Michel Pedrero, mejor fotógrafo de reportaje del mundo

Su foto más icónica muestra a un niño duchándose con la orina de una vaca. Pertenece a la tribu Mundari, una de las etnias más conocidas de África oriental, profundamente ligada al ganado vacuno. El fotoperiodista extremeño Michel Pedrero Rubio, que ha convivido con ellos una semana, explica: "Su vida gira en torno al ganado. Duermen alrededor de las vacas, con su orina limpian los utensilios con los que comen, usan las heces como combustible". Una realidad impactante para nuestros ojos occidentales que retrata en Hygiene in a failed state (Higiene en un estado fallido). El trabajo se ha alzado con el premio al "Mejor fotógrafo de Reportaje del Mundo" en los 11th 35AWARDS (Premios Internacionales Anuales de Fotografía), uno de los concursos más prestigiosos del planeta. También uno de los más multitudinarios. Al certamen se han presentado 470.000 imágenes de más de 124.000 fotógrafos de 174 países.

El jurado, compuesto por 50 miembros, ha destacado la calidad y coherencia narrativa de la serie. "Me pilló en el momento perfecto. Era al amanecer", explica Michel Pedrero. "No tienen acceso a agua limpia, porque carecen de infraestructuras básicas, quizá nos asquee un poco, pero para ellos es su rutina diaria de higiene. Existía un vídeo que lo documentaba, pero hasta ahora no había ninguna fotografía con esa calidad técnica y visual", asegura. Sus fotos destacan por combinar impacto y técnica, humanidad y cruda realidad, también sentimiento y espontaneidad. Las otras imágenes de la serie parecen apocalípticas, por la luz de África y el polvo en suspensión. El reportaje se realizó en diciembre de 2025 en Sudán del Sur, "el país más joven del mundo".

No ha sido el único premio del placentino. En 2022 quedó finalista en el World Press Photo, con Sudan Look at us (Sudán nos mira), por una foto de una boda nubia, que hizo mientras el país sufría un golpe de Estado. "No creo que hubiera muchos más españoles en la zona. Atravesar el paso fronterizo por Egipto me llevó un día y pico. Estuve viajando solo por el país y la verdad es que recibí mucha calidez de sus gentes, salvo en la capital, en Jartum, donde me encontré con las revueltas y los gases lacrimógenos".

Michel Pedrero, mejor fotografo de reportaje del mundo 30 Fotos 1 / 30 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Foto que documenta la profunda relación con el ganado de la tribu Mundari, en Sudán del Sur. Serie fotográfica: “Entre cuernos, polvo y humo: escenas y crónicas Mundari”. Foto: Michel Pedrero 30.06.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Escena casi apocalíptica marcada por el sol de África y el polvo en suspensión. Serie fotográfica: “Entre cuernos, polvo y humo: escenas y crónicas Mundari”. Foto: Michel Pedrero 30.06.2026

























































El fotógrafo documental ha estado en Bolivia, Sudán, Etiopía, Siberia, Myanmar, Papúa-Nueva Guinea... Su siguiente destino será La India. "Sólo me falta la Antártida" Su vida es un continuo viaje. Ha visitado más de 50 países de cuatro continentes. "Sólo me falta la Antártida", precisa. Su meta: documentar la diversidad cultural, las comunidades más remotas que aún sobreviven en un mundo cada vez más globalizado. Como la de los nenets, un pueblo indígena del extremo norte de Rusia, considerados los últimos pastores nómadas del Ártico. "Practican el nomadismo en la tundra, en medio de una inmensidad blanca, a temperaturas de -30º y de -40º. Su vida gira en torno a los renos. Es impactante ver cómo se desplazan para que los animales tengan alimento", comenta Michel Pedrero. En la isla de Papúa-Nueva Guinea, en Oceanía, pudo documentar la diversidad étnica más grande del mundo. Si en Sudán del Sur hay 64 tribus, allí sobreviven más de 800 grupos étnicos indígenas que hablan casi mil lenguas distintas con culturas únicas. "He estado con los Korowai, asegura, que viven en 'casas árbol' a más de 30 metros de altura". A pesar de las diferencias y de los exotismos, recuerda que al final compartimos los mismos valores universales. "Las sonrisas, los gestos son los mismos en todos sitios. También creo que las personas con más necesidades son las más solidarias". Michel Pedrero colabora con la oenegé Agua de Coco, con la que este año ha expuesto "Otras Infancias", sobre la diversidad de vivencias que atraviesan niños y niñas en distintos rincones del planeta. Una muestra itinerante que le ha llevado a ciudades como Bilbao, Navarra, Granada, Formentera o Logroño. Pero su obra no sólo se conoce en España. De hecho, en los últimos meses también ha expuesto en París, Londres y en noviembre lo hará en Nueva York. 13.30 min Entrevista Michel Pedrero "Mejor fotógrafo de reportaje del mundo" en el magacín "Mediodía RNE Extremadura"