70 chavales en el Campus Oficial del Atlético de Madrid en Extremadura

La tercera edición del Campus Oficial del Atlético de Madrid en Extremadura se celebra en el Colegio San José de Villafranca de los Barros, una localidad de 12000 habitantes. Son 70 chavales que tienen entre 4 y 20 años. Casi la mitad proceden de países de todo el mundo como Polonia, Bulgaria, Estados Unidos, Estonia, Australia, India, Brasil o Canadá. Conviven durante 2 semanas con estudiantes de toda España. Su presencia es posible por la participación de Rotary Internacional, un club de ayuda humanitaria presente en todo el mundo.

El Campus Oficial del Atleti en Extremadura crece El Campus Oficial del Atleti en Extremadura está organizado por el Colegio San José de Villafranca de los Barros con la colaboración de la Academia del Atlético de Madrid, el Rotary Club y el proyecto Global Games. Durante dos semanas siguen el método del club rojiblanco pero también están presentes la práctica de diferentes idiomas y diferentes culturas, como explica Isaac Rodríguez, Director Deportivo del Campus. Los responsables reconocen que el Campus no puede crecer mucho más. Si acaso hasta los 110 chavales como máximo. De esta manera quieren garantizar la calidad de la atención a los inscritos en el terreno deportivo, en las instalaciones y en los servicios.