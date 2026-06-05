La Junta publica el mapa oficial con las 73 localidades recomendadas para ver el eclipse en Castilla y León

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto ya tiene mapa oficial. Castilla y León ha seleccionado 73 localidades, entre las nueve provincias, como puntos de observación recomendados para el disfrute de este fenómeno astronómico tan peculiar. La lista se ha confeccionado en colaboración con ayuntamientos y diputaciones durante los últimos tres meses. En ella se mezclan núcleos urbanos con más de 20.000 habitantes junto a enclaves rurales. La elaboración y publicación de este mapa persigue ofrecer diferentes alternativas en todo el territorio para observar el eclipse, de manera que se puedan evitar colapsos y distribuir de forma equilibrada la afluencia de turistas nacionales e internacionales que se espera en la comunidad.

02.42 min Los mejores sitios para ver el eclipse total de Sol

Los 73 emplazamientos han sido elegidos por "sus condiciones óptimas de visibilidad, pero sobre todo por su accesibilidad y capacidad de acogida". Desde el Gobierno autonómico advierten de que estos municipios serán los únicos que contarán con un plan específico de seguridad y asistencia, y recuerdan que "cualquier observación que se organice fuera de esta red será responsabilidad exclusiva de sus promotores".

Dónde ver el eclipse provincia por provincia Ávila : Arévalo, Adanero, Moraleja de Matacabras, Palacios de Goda y Nava de Arévalo (Palacios Rubios y Vinaderos).

: Arévalo, Adanero, Moraleja de Matacabras, Palacios de Goda y Nava de Arévalo (Palacios Rubios y Vinaderos). Burgos : Burgos capital, Arija, Hacinas, Lodoso, Poza de la Sal, Quintanarraya y Tejada.

: Burgos capital, Arija, Hacinas, Lodoso, Poza de la Sal, Quintanarraya y Tejada. León : León capital, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Destriana, Garrafe de Torío (Valderilla y San Feliz), Noceda del Bierzo, Astorga (Santa Catalina) y Sabero.

: León capital, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Destriana, Garrafe de Torío (Valderilla y San Feliz), Noceda del Bierzo, Astorga (Santa Catalina) y Sabero. Palencia : Palencia capital, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Paredes de Nava, Ledigos y Osorno La Mayor.

: Palencia capital, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Paredes de Nava, Ledigos y Osorno La Mayor. Salamanca : Salamanca capital, Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes, Villar de Gallimazo y Pereña de la Ribera.

: Salamanca capital, Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes, Villar de Gallimazo y Pereña de la Ribera. Segovia : Segovia capital, Riaza, Arcones, Ayllón, Collado Hermoso, Turégano, Otero de los Herreros y Boceguillas.

: Segovia capital, Riaza, Arcones, Ayllón, Collado Hermoso, Turégano, Otero de los Herreros y Boceguillas. Soria : Soria capital, Garray, Borobia, Castillejo de Robledo, Ágreda y San Leonardo de Yagüe.

: Soria capital, Garray, Borobia, Castillejo de Robledo, Ágreda y San Leonardo de Yagüe. Valladolid : Es la que más puntos concentra. Incluye los núcleos urbanos de Valladolid capital, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Medina del Campo; los periurbanos de Cabezón, Cigales, La Cistérniga, Tudela y Villanubla; y las zonas rurales de Alcazarén, Íscar, Medina de Rioseco, Montealegre, Portillo, Rueda, Tiedra, Trigueros, Urones de Castroponce, Urueña, Villalar y Villalón.

: Es la que más puntos concentra. Incluye los núcleos urbanos de Valladolid capital, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Medina del Campo; los periurbanos de Cabezón, Cigales, La Cistérniga, Tudela y Villanubla; y las zonas rurales de Alcazarén, Íscar, Medina de Rioseco, Montealegre, Portillo, Rueda, Tiedra, Trigueros, Urones de Castroponce, Urueña, Villalar y Villalón. Zamora: Contará con dos puntos habilitados: Benavente y Toro.

Alerta de seguridad y nivel 2 de emergencias Ante el desafío logístico que supone este evento —declarado de excepcional interés público—, la Junta mantiene activado el Plan de Protección Civil (Plancal) en nivel 2 en toda la región para anticipar la movilización de recursos médicos y de tráfico. Además, piden a los ciudadanos que, si disponen de un buen sitio para ver el eclipse cerca de casa, deben priorizarlo y evitar coger el coche para no saturar las carreteras.