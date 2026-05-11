Los socios aceleran las negociaciones sobre la educación concertada antes del pleno que debatirá la ley de UPN

Los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra han acelerado las negociaciones sobre la decisión del departamento de Educación de cerrar 14 unidades de la red concertada. El tiempo para alcanzar un acuerdo se agota, porque este jueves se vota la proposición de ley de UPN que pretende blindar la concertada, y de momento, el desacuerdo en el seno del Ejecutivo podría hacer que la iniciativa de los regionalistas saliera adelante.

"Queda tiempo" La última propuesta sobre la mesa es la que Geroa Bai trasladó a sus socios, PSN y Contigo-Zurekin, y al socio presupuestario EH Bildu, y que propone no cerrar las aulas, analizar una posible bajada de ratios y crear un grupo de trabajo que analice la situación del sistema educativo en su conjunto en los próximos meses. De momento, los socios de Gobierno aseguran que todavía “hay tiempo para el acuerdo”.

Las posturas de Geroa Bai, Contigo Zurekin y EH Bildu Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, ha señalado que habrá que "acelerar" las negociaciones. Tras explicar su propuesta, ha señalado que el debate sobre el descenso de la natalidad tiene que ser una "oportunidad" para bajar ratios. "Aspiramos a llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno", ha añadido. Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Mikel Zabaleta, ha insistido en que "queda tiempo" para llegar a un acuerdo y ha indicado que están ante dos escenarios: el primero, "la resolución del propio Gobierno de Navarra, que es la que ha propiciado este problema, con una decisión precipitada, cortoplacista y sin una mayoría política suficiente". El segundo, "la proposición de ley foral de UPN, cuya exposición de motivos no refleja para nada nuestra posición política". Según ha dicho, "todo lo que suponga una reversión -del Gobierno- nos parecería adecuado". Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha explicado que la propuesta de UPN es "un despropósito que pondría patas arriba la educación” y ha defendido el compromiso del acuerdo programático.

El PSN marca sus líneas rojas Desde el Partido Socialista, siguen marcando unas las líneas rojas que no parecen acercar ese acuerdo. La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha recriminado a sus socios de Gobierno, Geroa Bai, por “desmarcarse del acuerdo de legislatura”, y les advierte: “Que con fondos públicos se blinden las aulas concertadas y que ese blindaje permita que esas aulas tengan menos niños que las aulas públicas, por ahí el Partido Socialista no va a pasar”.