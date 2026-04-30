Festival Scout 2026

Durante el fin de semana se podrá ver en las calles de Ceuta muchas pañoletas, y es que llegarán 1400 personas de toda España que participarán en la edición número 51 del Festival Scout. El evento, que por primera vez en su historia se celebra en la Ciudad Autónoma, contará con múltiples actividades que girarán en torno a la unión entre los dos continentes: África y Europa.