Festival Scout 2026
- El movimiento Scout tiene presencia en Ceuta desde hace más de 110 años.
- Una de las actividades destacadas del programa es el certamen musical, que se celebrará en el entorno de las Murallas Reales de Ceuta.
Sandra Aswani
Durante el fin de semana se podrá ver en las calles de Ceuta muchas pañoletas, y es que llegarán 1400 personas de toda España que participarán en la edición número 51 del Festival Scout. El evento, que por primera vez en su historia se celebra en la Ciudad Autónoma, contará con múltiples actividades que girarán en torno a la unión entre los dos continentes: África y Europa.