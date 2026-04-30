Bilbao Basket revalida su título de campeón de la FIBA Europe Cup

La tarea no era fácil, pero se consiguió de forma solvente. El Surne Bilbao Basket tenía que ganar por al menos siete puntos al PAOK, para remontar el resultado del partido de ida en Salónica. El resultado final fue 89-74. Y un factor clave fue el público de Miribilla, diez mil gargantas que no pararon de animar a los hombres de negro.

Sin embargo, la cosa no empezó bien para los de Bilbao. Los griegos dominaron la primera parte del partido. Se llegaron a imponer por seis puntos. La reacción local se produjo en el segundo cuarto. Bilbao Basket llegó al descanso dos puntos arriba. Aún no era suficiente. Pero la mejoría en defensa fue clave para darle la vuelta a la eliminatoria.

Fiesta en el Bilbao Arena Con la bocina final se desató la fiesta en el Bilbao Arena. Los hombres de negro son el primer equipo que logra el título de la FIBA Europe Cup dos años consecutivos. Y el primero que se hace con él tras haber perdido el partido de ida. El entrenador Jaume Ponsarnau subrayó al final del encuentro que la victoria se había logrado “desde el sacrificio y la defensa, batera’. Para él, lo conseguido es ‘un regalazo’, ya que el día anterior fue su cumpleaños. El capitán Tryggvi Hlinason agradeció el apoyo de la afición bilbaína.