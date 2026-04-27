La UD Melilla pasa por uno de los momentos más complicados de su historia tras su descenso a Tercera RFEF

La Unión Deportiva Melilla ha tenido la peor despedida posible de su afición. Con el equipo descendido a Tercera RFEF con varias jornadas de antelación, los azulinos han dado una mala imagen en el terreno de juego del Estadio Álvarez Claro, donde ha caído derrotado ante el Linares (2-4) en un partido marcado por las protestas de los pocos aficionados que se acercaron al campo para mostrar su descontento por el desempeño del club esta temporada, marcada por una errática planificación deportiva, los cambios de entrenadores y el abrupto cese del director deportivo, Rafa Ocaña, cuyo objetivo inicial pasaba por luchar por el ascenso a Primera RFEF.

Nada ha funcionado en una plantilla en la que muchos jugadores no han rendido como se esperaba. Ni siquiera los refuerzos en el mercado de invierno han podido impedir un descenso que, por momentos, parecía la crónica de una muerte anunciada, ya que el equipo no ha conseguido ganar ni un solo partido fuera de casa en toda la campaña. En el Álvarez Claro las cosas han ido mejor, pero los enfrentamientos contra los conjuntos de la zona alta de la tabla, como el Extremadura, el Águilas o el Recreativo de Huelva, han demostrado que la plantilla no tenía el nivel suficiente para poder competir en la cuarta categoría del fútbol español.

Un equipo a la deriva Y el partido de este domingo ante el Linares ha sido el reflejo del complicado año que han vivido los aficionados melillenses, con un equipo a la deriva y que no tuvo ninguna opción ante los "mineros", cuya victoria, además, les permitió confirmar matemáticamente la permanencia. Los visitantes se adelantaban por mediación de Manny, pero los norteafricanos reaccionaron rápidamente con una gran jugada de Javi Sola que acabó con un gol en propia puerta. Sin embargo, los de Linarejos volvieron a tener ventaja con un libre directo de Diego Talaverón que se coló por debajo de la barrera. Tras el paso por vestuarios, Hugo Aranda ampliaba la ventaja, aunque Chevarría lograba acortar distancias gracias a una buena asistencia de Sola, que fue el mejor de los melillenses en su debut como titular. No obstante, un contragolpe de Velázquez desde su propia área ponía el 4-2 definitivo. Miguel Rivera se disculpa ante los aficionados azulinos En su comparecencia ante los medios de comunicación, el entrenador azulino, Miguel Rivera, ha pedido disculpas y ha dicho que "este espectáculo ha sido de lo peor que me ha tocado vivir en mi carrera". El técnico malagueño, todo un veterano de los banquillos, no encontraba explicación a ciertas situaciones que se dieron durante el encuentro. "Salimos al terreno de juego, pero no competimos", afirmaba un abatido Rivera, que pedía hacer una reflexión sobre lo ocurrido esta temporada y aseguraba que "nadie en Melilla se merece esto. Ojalá acabe pronto".