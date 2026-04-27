Lemoiz: la central nuclear que será una piscifactoría

"Una herencia incómoda y muy compleja". "Nos evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje". Así se ha referido el lehendakari Imanol Pradales a la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a funcionar como tal, al presentar el proyecto que dará nueva vida a sus instalaciones: una piscifactoría.

Situada en la costa de Bizkaia, su herencia se resume en 55.000 metros cuadrados con ocho millones de metros cúbicos de cemento y mil toneladas de hierro que no se pueden mover. Con su nuevo uso, aspira a ser un referente a nivel internacional, sostenible económica y medioambientalmente. La puesta en marcha de la piscifactoría contará con una inversión público-privada de más de 170 millones euros en los próximos diez años.

Una piscifactoría de lenguados Aprovechando su acceso directo al mar, las nuevas instalaciones se dedicarán al desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado. El proyecto va a contribuir a recuperar la zona y generará 20 empleos directos altamente cualificados. Los primeros lenguados "made in Euskadi", como ha dicho Pradales, estarán listos para 2030. Todo ello, de la mano del Pacto por el Océano de Europa, que establece la denominada economía azul como sector clave para la soberanía alimentaria, la descarbonización y la protección de la biodiversidad. La piscifactoría va a trabajar de forma conjunta con las universidades y centros de investigación del País Vasco. Su objetivo es generar riqueza y nuevas oportunidades para la zona.