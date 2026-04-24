Una nueva huelga médica en mayo y junio aumentará las listas de espera

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha convocado más paros en protesta por la sobrecarga de trabajo y las malas condiciones del servicio que están provocando las políticas del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

La nueva huelga se centrará en las tardes, entre las 15:21 y las 21:59 horas, en los meses de mayo y junio, con el objetivo de tener un impacto en las peonadas (horas extra que se realizan sobre todo para bajar las listas de espera).

El SMN ha hecho pública una carta, firmada por 736 facultativos y dirigida a los pacientes, en la que explica que los médicos están "sobrepasados" por la falta de tiempo y de recursos para prestar una atención de calidad.

Además, este viernes se ha conocido la dimisión del jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), Javier González Arteaga, después de la difusión de una auditoría interna muy crítica con el funcionamiento de esta unidad. En su opinión, los datos se han hecho públicos de forma parcial y sesgada, y no reflejan la realidad.

Por su parte, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha defendido sus políticas y ha anticipado que se esperan meses "difíciles" en lo que se refiere al aumento de las listas de espera. Además, Domínguez ha comentado que las medidas anunciadas por Salud recientemente, como el registro de jornada y los incentivos por objetivos, no se han entendido bien por el personal facultativo.