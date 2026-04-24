La conciliación con coste económico sigue recayendo en las mujeres en Castilla-La Mancha

Las excedencias por cuidados en Castilla-La Mancha siguen teniendo un claro rostro femenino: hasta ocho de cada diez son solicitadas por mujeres, ya sea para atender a hijos menores o a familiares.

Las excedencias siguen teniendo rostro femenino En 2024, el 88,7% de las excedencias por cuidado de menores fueron solicitadas por mujeres, así como el 75% de las destinadas al cuidado de familiares, según recoge un informe de UGT Castilla-La Mancha. El documento pone de relieve una realidad persistente: cuando el ejercicio de los derechos de conciliación implica una pérdida de ingresos, son mayoritariamente las mujeres quienes los asumen. Por el contrario, cuando no existe merma económica, los hombres tienden a ejercer estos derechos en mayor medida. De hecho, las prestaciones reconocidas al segundo progenitor, habitualmente el padre, alcanzan el 55,88%, frente al 44,12% del primero, generalmente la madre. Unos datos que, según el sindicato, “ponen de manifiesto la urgencia de remover estructuras sociales y culturales, desmontando y transformando roles y estereotipos”.