La conciliación con coste económico sigue recayendo en las mujeres en Castilla-La Mancha
- El 88,7% de las excedencias por cuidado de menores fueron solicitadas por mujeres
- Cuando no existe merma económica, los hombres tienden a ejercer estos derechos en mayor medida.
Las excedencias por cuidados en Castilla-La Mancha siguen teniendo un claro rostro femenino: hasta ocho de cada diez son solicitadas por mujeres, ya sea para atender a hijos menores o a familiares.
Las excedencias siguen teniendo rostro femenino
En 2024, el 88,7% de las excedencias por cuidado de menores fueron solicitadas por mujeres, así como el 75% de las destinadas al cuidado de familiares, según recoge un informe de UGT Castilla-La Mancha. El documento pone de relieve una realidad persistente: cuando el ejercicio de los derechos de conciliación implica una pérdida de ingresos, son mayoritariamente las mujeres quienes los asumen. Por el contrario, cuando no existe merma económica, los hombres tienden a ejercer estos derechos en mayor medida.
De hecho, las prestaciones reconocidas al segundo progenitor, habitualmente el padre, alcanzan el 55,88%, frente al 44,12% del primero, generalmente la madre. Unos datos que, según el sindicato, “ponen de manifiesto la urgencia de remover estructuras sociales y culturales, desmontando y transformando roles y estereotipos”.
Un programa para impulsar la corresponsabilidad
En este contexto, UGT Castilla-La Mancha desarrollará en los próximos meses un programa en las cinco provincias de la región con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y formar en materia de corresponsabilidad.
Bajo el lema “+ Corresponsables + Iguales”, la iniciativa busca promover la igualdad y la conciliación fomentando un reparto equilibrado de los cuidados, con especial atención a hombres, jóvenes y niños.
Desde el sindicato subrayan que la corresponsabilidad es un eje clave en la lucha por la igualdad de género, ya que implica un cambio estructural en la organización social de los cuidados y del tiempo. Para avanzar en este ámbito, consideran fundamental reconocer el valor social y económico de los cuidados y promover su visibilidad.
“Somos conscientes de los avances logrados en conciliación y corresponsabilidad, pero también de la desigualdad de oportunidades que genera su ausencia”, señala Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha.