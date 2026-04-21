Con verduras se pueden realizar pinchos sorprendentes como El Agricultor, con el que Miguel Espinosa, del restaurante El Albergue, ha ganado el Master de Pinchos Gourmet Producto Riojano. Porque en los platos de Calahorra la verdura no solo es guarnición. Es su absoluta protagonista. Producto de kilómetro cero, del campo a la cocina.

Las Jornadas de la Verdura de Calahorra cumplen 30 ediciones RTVE LA RIOJA

Porque para este chef, un 60% de las elaboraciones son la calidad de la materia prima: respetar el producto, saberlo limpiar y darle el punto de cocción idóneo para que quede perfecto.

Las verduras ofrecen a los cocineros un mundo de posibilidades y les exigen un punto extra de innovación y creatividad. No se imaginen un simple plato porque las posibilidades son diversas. Pueden hacer incluso postres como un soufflé de alcachofa, o el conocido pastel de zanahorias.

Unas jornadas que muestran el trabajo y esfuerzo de los agricultores de la región, que cada vez es más complicado por la subida de costes, las plagas, o la falta de relevo generacional. Hasta el 26 de abril las verduras son protagonistas indiscutibles de vermús y pinchos.

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Pero aún queda el plato fuerte: el desfile, el viernes 24, de joyería y moda elaborada con verdura, que cuenta con la modelo y diseñadora Laura Sánchez como madrina.