Una carrera que muchas aprovechan para disfrutarla con sus seres queridos, ya sea la familia que toca o la que escogen. Mujeres de todas las edades que se suman a este evento para colaborar con la lucha contra el cáncer.

La Carrera de la Mujer contra el Cáncer tiñe Logroño de rosa RTVE LA RIOJA

Detrás de cada dorsal está una historia de superación, empatía y solidaridad. Porque algunas mujeres son supervivientes del cáncer y otras lo padecen en la actualidad. Y las que no lo han sufrido, lamentablemente, tienen casos en su entorno cercano.

La Carrera de la Mujer contra el Cáncer tiñe Logroño de rosa RTVE LA RIOJA

Una carrera que está organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, y que volvió a ser una forma de reivindicar la importancia de la investigación. Su objetivo principal es recaudar fondos para financiar ocho proyectos de investigación que se desarrollan en La Rioja.

Una marea rosa de solidaridad. que convierte cada paso en apoyo, cada historia en fuerza, y cada meta en un impulso más en la lucha contra el cáncer.