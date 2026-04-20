35.000 sanitarios recuperarán la carrera profesional después de 14 años

El Gobierno regional y los sindicatos firman el pacto para la reactivación de la carrera profesional 14 años después de su paralización por el ejecutivo de María Dolores de Cospedal en 2012. Se trata de una promesa electoral del presidente Page, que llega en el final de su tercer mandato y que afectará a 35.000 sanitarios de manera gradual. Hasta este acuerdo, Castilla-La Mancha era la única comunidad autónoma sin este complemento.

"Han pasado 14 años desde que desapareció la carrera profesional, 14 años en los que miles de profesionales han continuado desarrollando su labor con compromiso, incluso en los momentos más difíciles como la pandemia", explica Alberto Jara, director del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Un complemento que regresa tras meses de diálogo y huelgas Los siete sindicatos de la mesa sectorial han alcanzado un acuerdo para recuperar este complemento a partir del año 2027 y de forma gradual. Este acuerdo representa un primer avance para que los trabajadores vuelvan a contar con este sistema, que reconoce el desarrollo profesional y está orientado a valorar la experiencia, la formación y el compromiso con la calidad del servicio público. “Todas y cada una de las personas trabajadoras del SESCAM ven hoy reconocido su derecho al progreso profesional. Por fin podemos decir que el acuerdo de recuperación de la carrera profesional es una realidad, fruto de las movilizaciones y la negociación colectiva", subraya Pilar Ramos, Secretaria general de la FSS CCOO Castilla-La Mancha. 00.59 min Centenares de sanitarios exigen en Toledo la carrera profesional Igualmente, se habilitará una convocatoria específica para el personal que participó en el proceso ordinario de 2010, que posteriormente fue pausado por el Partido Popular. De esta forma, los efectos económicos percibidos en nómina no se notarán en el corto plazo, sino que llegarán de "manera gradual a lo largo de los próximos años”.