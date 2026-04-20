35.000 sanitarios recuperarán la carrera profesional después de 14 años
- Su incorporación en nómina será gradual a partir del 2027
- El Ejecutivo regional pretende blindar este complemento para que ningún otro gobierno pueda eliminarlo
El Gobierno regional y los sindicatos firman el pacto para la reactivación de la carrera profesional 14 años después de su paralización por el ejecutivo de María Dolores de Cospedal en 2012. Se trata de una promesa electoral del presidente Page, que llega en el final de su tercer mandato y que afectará a 35.000 sanitarios de manera gradual. Hasta este acuerdo, Castilla-La Mancha era la única comunidad autónoma sin este complemento.
"Han pasado 14 años desde que desapareció la carrera profesional, 14 años en los que miles de profesionales han continuado desarrollando su labor con compromiso, incluso en los momentos más difíciles como la pandemia", explica Alberto Jara, director del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Un complemento que regresa tras meses de diálogo y huelgas
Los siete sindicatos de la mesa sectorial han alcanzado un acuerdo para recuperar este complemento a partir del año 2027 y de forma gradual. Este acuerdo representa un primer avance para que los trabajadores vuelvan a contar con este sistema, que reconoce el desarrollo profesional y está orientado a valorar la experiencia, la formación y el compromiso con la calidad del servicio público.
“Todas y cada una de las personas trabajadoras del SESCAM ven hoy reconocido su derecho al progreso profesional. Por fin podemos decir que el acuerdo de recuperación de la carrera profesional es una realidad, fruto de las movilizaciones y la negociación colectiva", subraya Pilar Ramos, Secretaria general de la FSS CCOO Castilla-La Mancha.
Igualmente, se habilitará una convocatoria específica para el personal que participó en el proceso ordinario de 2010, que posteriormente fue pausado por el Partido Popular. De esta forma, los efectos económicos percibidos en nómina no se notarán en el corto plazo, sino que llegarán de "manera gradual a lo largo de los próximos años”.
Propuesta de ley y aplicación gradual
Inicialmente se prevé la celebración de varias convocatorias, de carácter voluntario, entre 2026 y 2028, que permitirán a todo el personal del SESCAM acceder a dos nuevos grados de la carrera profesional.
En la firma del acuerdo, el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha explicado que además de recuperar el complemento, pretenden blindarlo para que ningún otro gobierno pueda eliminarlo: "No llevamos dos semanas trabajando para la carrera. Llevamos once años. Necesitábamos diseñar un nuevo modelo que incluyese una ley para refrendar y proteger la carrera profesional. Algo que no existe en ninguna otra comunidad a excepción de Navarra, que cuenta con una legislación foral", detalla.
Respecto a la forma gradual de comenzar a aplicar la carrera profesional, el responsable regional de Sanidad de UGT, Fernando Peiró, explica que su implantación estará sujeta a los años de antigüedad: "Con cinco años de trabajo se podrá acceder al grado 1, con diez años al grado 2, con 16 años a un grado 3 y con 23 a un grado 4, sin necesidad de realizar ningún mérito adicional", desglosa Peiró y recuerda que podrán participar en este proceso todos los trabajadores.
A la firma han acudido todos los sindicatos de la mesa sectorial, menos USICAM que, aunque lo rubrica no ha querido acudir al acto. La próxima reunión para concretar los plazos y detalles a incluir en la ley será el próximo 29 de abril.