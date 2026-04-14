El matadero de Melilla lleva más de 20 días cerrado por la falta de matarifes

En las carnicerías se ha empezado a notar ya la falta de suministro porque el matadero lleva más de 20 días cerrado. A preguntas de RTVE, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha reconocido que hay un problema para encontrar matarifes. "Es más fácil encontrar a alguien de fontanería que a un matarife. Lo que ha pasado es que ha habido unas bajas temporales pero están ya con ello y está prácticamente resuelto".

Este pasado fin de semana denunciaba esta situación Coalición por Melilla. Su portavoz, Hafid Mohamed, explicaba que la paralización de estas instalaciones estaba generando importantes dificultades económicas y laborales a numerosas familias cuya actividad depende, directa o indirectamente, del matadero. "No entendemos lo que está sucediendo. No hay explicaciones y está afectando a los empresarios y a los trabajadores que están cerrando las carnicerías por no tener productos para vender", ha añadido Mohamed.

Desde CPM reiteran su apoyo y su reconocimiento al esfuerzo y la paciencia de los trabajadores y empresarios afectados. Además, aseguran, seguirán vigilantes para que se dé una respuesta justa, rápida y acorde a las necesidades reales del sector.