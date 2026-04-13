CSIF pide cerrar el Instituto de Medicina Legal de Toledo tras cinco contagios de tuberculosis
- Desde el sindicato reclaman el cierre cautelar del centro actual y el traslado a nuevas instalaciones, inauguradas el pasado mes de marzo
- Denuncian carencias en la gestión de residuos biológicos, la escasez de equipos de protección individual y la aparición de plagas de insectos
El sindicato CSIF denuncia que cinco trabajadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo se han contagiado de tuberculosis debido a deficiencias en la sala de autopsias. Reclaman el cierre cautelar del centro actual y el traslado a nuevas instalaciones.
El 23% de la plantilla afectada
El Instituto de Medicina Legal cuenta con 21 trabajadores, de los cuales cinco han dado positivo en tuberculosis, lo que representa el 23% del total. Esta enfermedad está ganando terreno en España; según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 los diagnósticos aumentaron un 8,3%, con 4.270 casos notificados.
En un contexto de incidencia al alza, y especialmente por la falta de sistemas de protección adecuados, se habrían producido los contagios en Toledo. Desde CSIF denuncian que las instalaciones no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad. Señalan deficiencias en los servicios de limpieza y, sobre todo, en la gestión de residuos biológicos, además de la escasez de equipos de protección.
“La falta de estanqueidad de las salas, la ausencia de un sistema adecuado de filtración del aire y graves carencias en la gestión de residuos biológicos han provocado incluso la aparición de plagas de insectos. Por estas razones, reclamamos el cierre cautelar del instituto”, explica Carolina Arroyo, trabajadora del centro y delegada de CSIF en el Instituto de Medicina Legal de Toledo.
Aunque los cinco trabajadores han dado positivo, ninguno presenta síntomas por el momento. No obstante, si su sistema inmunitario se debilita, la infección podría activarse y convertirse en tuberculosis activa. Por ello, el sindicato ha solicitado que la prueba de Mantoux, utilizada para detectar la enfermedad, se realice a toda la plantilla.
La nueva sede del Instituto Legal inaugurada, pero no habitada
El pasado 12 de marzo, el ministro de Justicia y Presidencia, Feliz Bolaños, inauguraba el nuevo Instituto de Medicina Legal en Toledo. Un inmueble con más de 3.000 m² construidos que ha supuesto una inversión de 5,4 millones de euros. En nota de prensa, el Ministerio de Justicia aseguraba, además, que se trata de unas instalaciones que "cumplen los más exigentes estándares de seguridad y eficiencia y está preparado para dar respuesta a la demanda presente y futura derivada de la actividad judicial en la zona".
Conscientes de que el nuevo instituto está inaugurado, pero no habitado, desde el sindicato exigen a la Administración el traslado urgente antes de que más profesionales se expongan a riesgos biológicos innecesarios. Sostienen que "no pueden seguir almacenándose bolsas con contenido biológico en dependencias que no están preparadas para este uso".
RTVE Castilla-La Mancha se ha puesto en contacto con la gerencia de Justicia en la región. El adjunto a esta, Paco García, ha asegurado desconocer la situación hasta el punto de reconocer que pensaba que los trabajadores ya estarían en las nuevas instalaciones. Desde el Instituto de Medicina Legal, tampoco han accedido a dar explicaciones tras diversas peticiones a la dirección encabezada por Carmen Martín.