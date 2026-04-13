CSIF pide cerrar el Instituto de Medicina Legal de Toledo tras cinco contagios de tuberculosis

El sindicato CSIF denuncia que cinco trabajadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo se han contagiado de tuberculosis debido a deficiencias en la sala de autopsias. Reclaman el cierre cautelar del centro actual y el traslado a nuevas instalaciones.

El 23% de la plantilla afectada

El Instituto de Medicina Legal cuenta con 21 trabajadores, de los cuales cinco han dado positivo en tuberculosis, lo que representa el 23% del total. Esta enfermedad está ganando terreno en España; según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 los diagnósticos aumentaron un 8,3%, con 4.270 casos notificados.

En un contexto de incidencia al alza, y especialmente por la falta de sistemas de protección adecuados, se habrían producido los contagios en Toledo. Desde CSIF denuncian que las instalaciones no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad. Señalan deficiencias en los servicios de limpieza y, sobre todo, en la gestión de residuos biológicos, además de la escasez de equipos de protección.

Estado actual de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Toledo 5 Fotos 1 / 5 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Estado instalaciones Instituto Medicina Legal de Toledo 13.04.2026

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“La falta de estanqueidad de las salas, la ausencia de un sistema adecuado de filtración del aire y graves carencias en la gestión de residuos biológicos han provocado incluso la aparición de plagas de insectos. Por estas razones, reclamamos el cierre cautelar del instituto”, explica Carolina Arroyo, trabajadora del centro y delegada de CSIF en el Instituto de Medicina Legal de Toledo.

Aunque los cinco trabajadores han dado positivo, ninguno presenta síntomas por el momento. No obstante, si su sistema inmunitario se debilita, la infección podría activarse y convertirse en tuberculosis activa. Por ello, el sindicato ha solicitado que la prueba de Mantoux, utilizada para detectar la enfermedad, se realice a toda la plantilla.