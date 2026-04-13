El Gobierno de Melilla finaliza el contrato de gestión de dos ludotecas con la empresa Alvalop

El Gobierno local de Melilla ha anunciado que rescinde el contrato con Alvalop, la empresa que se encarga de la gestión de cinco ludotecas en la ciudad. La medida afectará a dos de los centros, Palmeras y Aceras Negrete, donde las plantillas han sufrido continuos impagos de sus nóminas y han protagonizado varias protestas e, incluso, una huelga de casi 100 días de duración.

El anuncio lo ha realizado el Ejecutivo durante una rueda de prensa a la que, prácticamente, han acudido todos los consejeros y consejeras que forman parte del Gobierno del Presidente, Juan José Imbroda. La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha comenzado la exposición diciendo que "finalmente podemos poner fin al sufrimiento" que se estaba viviendo en esas dos ludotecas. Ha explicado que el Consejo de Estado, al que recurrieron buscando soluciones para terminar la relación con la empresa gallega, les ha dado la razón "no solo a que tenemos derecho a resolver este contrato sino que además podemos quedarnos con las garantías por daños y perjuicios. Por ejemplo, los contratos que hemos sacado de limpieza y de materiales a las ludotecas porque ellos no suministraban este material", ha añadido la consejera.

De esta manera, se pone fin a una etapa de "incumplimientos y extorsiones a los trabajadores", ha añadido Mohamed, y "empezamos una nueva etapa con mucha ilusión". En cuanto se finalice el contrato, no hay un plazo establecido pero se habla desde el Ejecutivo local de días, la gestión de las dos ludotecas pasará a manos de la empresa pública Tragsatec.

Alvalop seguirá gestionando otros tres centros aunque, según ha avanzado la consejera, se va a llevar a cabo una "fiscalización y un control" para que se cumplan los pliegos de condiciones y si no se cumplen se resolverán también esos contratos.

Los trabajadores de las ludotecas han denunciado en numerosas ocasiones junto a Comisiones Obreras que se debían nóminas a las plantillas de Palmeras y Acera Negrete e, incluso, han protagonizado casi 100 días de huelga. Miembros del sindicato se van a reunir este martes con la consejera para tratar las novedades de este conflicto.