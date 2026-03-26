Lo más importante de Telerioja: 26/03/2026

La Rioja contará con 240 nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes

02.33 min La Rioja contará con 240 nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes

Lo acaba de anunciar la consejera de Políticas Sociales en el pleno del Parlamento en el que de nuevo ha habido discrepancias entre el Ejecutivo y la oposición en cuestiones como la vivienda y la situación de la sanidad.