Lo más importante de Telerioja: 26/03/2026
RTVE LA RIOJA
La Rioja contará con 240 nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes
Lo acaba de anunciar la consejera de Políticas Sociales en el pleno del Parlamento en el que de nuevo ha habido discrepancias entre el Ejecutivo y la oposición en cuestiones como la vivienda y la situación de la sanidad.
Hoy se celebra el Día Mundial del Clima
Una fecha para concienciar sobre el calentamiento global y la protección del medio ambiente. El reciclaje y la reutilización de residuos son las principales acciones. Logroño cuenta con un centro de innovación en el desarrollo de ideas, The Circular Lab.