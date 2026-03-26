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Lo más importante de Telerioja: 26/03/2026

Un hombre joven con camisa blanca posa frente a una pared con texto y gráficos. A su izquierda, se observa un logo circular.
Lo más importante de Telerioja: 26/03/2026
RTVE LA RIOJA

La Rioja contará con 240 nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes

La Rioja contará con 240 nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes - Informativo Telerioja | Ver
La Rioja contará con 240 nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes

Lo acaba de anunciar la consejera de Políticas Sociales en el pleno del Parlamento en el que de nuevo ha habido discrepancias entre el Ejecutivo y la oposición en cuestiones como la vivienda y la situación de la sanidad.

Hoy se celebra el Día Mundial del Clima

Hoy se celebra el Día Mundial del Clima. - Informativo Telerioja | Ver
Hoy se celebra el Día Mundial del Clima.

Una fecha para concienciar sobre el calentamiento global y la protección del medio ambiente. El reciclaje y la reutilización de residuos son las principales acciones. Logroño cuenta con un centro de innovación en el desarrollo de ideas, The Circular Lab.

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