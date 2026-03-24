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Lo más importante: 24/03/2026

En el parlamento, un grupo numeroso de niños se encuentra sentado en los asientos, que tienen mesas con papeles. Algunos niños están escribiendo o dibujando, mientras que adultos observan desde la galería superior.
Lo más importante: 24/03/2026
RTVE LA RIOJA

Termina la campaña de la gripe

Termina la campaña de la gripe - Informativo Telerioja | Ver
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20 pacientes fallecieron a causa de esta enfermedad y se registraron más de mil ingresos hospitalarios.

Cruz Roja intenta ayudar a personas vulnerables a encontrar un empleo

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 No solo se trata de un salario, también de independencia y planes de futuro. Hoy han hecho balance del plan de empleo del año pasado. Recibió 1800 consultas y 321 personas consiguieron un puesto de trabajo.

44 escolares han ocupado los escaños de los diputados regionales por un día

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Un pleno promovido por aldeas infantiles en el que se ha puesto el foco en la importancia del buen uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Son de los colegios Obispo Blanco Nájera de Logroño y Aurelio Prudencio de Calahorra. La actividad tiene como objetivo fomentar la participación y el pensamiento crítico entre los más jóvenes.

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