Lo más importante: 24/03/2026

20 pacientes fallecieron a causa de esta enfermedad y se registraron más de mil ingresos hospitalarios.

No solo se trata de un salario, también de independencia y planes de futuro. Hoy han hecho balance del plan de empleo del año pasado. Recibió 1800 consultas y 321 personas consiguieron un puesto de trabajo.

44 escolares han ocupado los escaños de los diputados regionales por un día

01.04 min 44 escolares han ocupado los escaños de los diputados regionales por un día

Un pleno promovido por aldeas infantiles en el que se ha puesto el foco en la importancia del buen uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Son de los colegios Obispo Blanco Nájera de Logroño y Aurelio Prudencio de Calahorra. La actividad tiene como objetivo fomentar la participación y el pensamiento crítico entre los más jóvenes.