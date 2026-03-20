Arriba una nova edició de l'Art Palma Brunch
L'Art Palma Brunch torna amb una àmplia oferta cultural per a tots els públics. La cita, que combina exposicions en galeries d'art amb propostes gastronòmiques, se celebra aquest dissabte al matí. Espais com el Casal Solleric, la Galeria Fermay o Galeria Pelaires són alguns dels participants.
Tres exposicions a la Galeria Pelaires
La Galeria Pelaires presenta tres noves exposicions, entre elles la de la catalana Regina Giménez, amb el seu particular univers de colors i formes geomètriques. "La gent trobarà teles i papers reciclats que condicionen i determinen l'obra", explica l'artista visual.
En aquest espai també debuta Tomás Pizá, amb una sèrie de pintures nascudes d’una experiència artística a Kenya. "Es vinculen amb el paisatge i amb la idea de pintar en condicions extremes. Vaig pintar sota un monsó", detalla Pizá.
Una altra de les propostes es troba a la Galeria Fermay, on els artistes prenen com a punt de partida l’òpal, un mineral caracteritzat per la seva capacitat de refractar la llum. "És interessant perquè la peça és transparant, però quan et mous surt el color", explica el director de la Galeria Fermay, Antoni Ferrer.
La jornada també reserva un espai destacat per a la fotografia. Al Casal Solleric, Donna Ferrato exposa una sèrie d’imatges centrades en dones, que documenten la intimitat, la resistència i la lluita contra la violència domèstica.
Una oferta cultural variada per a tots els públics, que es podrà gaudir aquest dissabte de les 11.00 a les 15.00 hores.