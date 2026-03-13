Comença la cinquena edició del Festival Paco de Lucía Mallorca
- Maria Terremoto i Mala Rodriguez donen el sus al festival en un concert inèdit
- La mallorquina Alicia Gibert guanya la III Beca Joves Talents
Aquest divendres comença al Teatre Principal de Palma la cinquena edició del Festival Paco de Lucía Mallorca. La gala inaugural serà protagonitzada per María Terremoto i, com a convidada especial, Mala Rodríguez. Una fusió de flamenc i música urbana que dona el sus a una programació que aposta per les dones i els joves talents.
Durant el mes de març i maig s'han programat les actuacions de la 'bailaora' La Tania, Mercedes Lujan i Rancapino Chico. El festival continuarà la seva activitat en octubre amb l'actuació de l'artista Queralt Lahoz i el guitarrista polonès Marcin. La darrera actuació es farà el mes de desembre a càrrec de Las Migas.
El festival va nèixer l'any 2022, impulsat per Soledad Bescós, per tal de preservar i difondre el llegat de Paco de Lucía. El guitarrista va passar a Mallorca els darrers anys de la seva vida. Aquí va compondre el seu darrer treball Canción Andaluza, guanyador d'un Premi Grammy.
III Beca Joves Talents
La mallorquina Alicia Gibert ha estat la guanyadora de la III Beca Joves Talents i farà un programa de formació intensiva durant el mes de juliol a Berklee College of Music (Boston). A més dia 17 de març oferirà una actuació al Teatre Municipal Xesc Forteza. La beca està destinada a promoure talents emergents nascuts a les Balears en diferents àmbits del flamenc. Enguany està dedicada al ball i la dansa.