Refloten un vaixell romà enfonsat fa 1.600 anys a la Platja de Palma
- Es va descobrir casualment fa 7 anys i només s'ha destapat el lateral d'una bodega amb més de 300 àmfores
- És una de les troballes arqueològiques subaquàtiques més rellevants de la Mediterrània occidental
Aquest dimarts han començat les tasques per reflotar el derelicte de ses Fontanelles. El vaixell romà du enfonsat 1.600 anys, amb 300 àmfores en perfecte estat de conservació, a pocs metres de la Platja de Palma. El Consell ho considera un abans i un després en el patrimoni subaquàtic de Mallorca.
Estat de conservació "impressionant"
Els experts submarinistes s'endinsen a la mar. A tan sols 65 metres d'un dels arenals més massificats de les Balears hi ha una de les troballes arqueològiques subaquàtiques més rellevants de la Mediterrània occidental: un vaixell romà del segle quart en molt bon estat de conservació. "L'estat de conservació de la fusta és impressionant", explica Miquel Àngel Cau, codirector del projecte.
La primera tasca és treure l'arena que el protegeix a tan sols 2 metres de profunditat. I documentar peça a peça els 12 metres d'eslora per 5 de màniga. "És quan decidirem les porcions de l'extracció que farem servir per treure l'embarcació progressivament", detalla Cau.
I així acabar de descobrir els secrets que encara pugui amagar. D'ençà que va ser descobert casualment fa 7 anys, només s'ha destapat el lateral d'una bodega amb més de 300 àmfores, la col·lecció més àmplia trobada mai a Espanya.
Les tasques de reflotació duraran 4 mesos de convivència entre turistes i un centenar d'experts de tres universitats. Després es traslladaran a un espai habilitat en el Castell Sant Carles, on es dessalaran totes les peces.
Després de 1.600 anys esperant davall la mar, les primeres àmfores i els útils trobats ja es podran veure en una exposició al mes d'octubre en el Centre Cultural La Misericòrdia de Palma.