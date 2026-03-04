📺Lo más importante de Telerioja: 04/03/2026
Un año excelente para los productores de la Denominación de Origen "Alubia de Anguiano"
Esta legumbre cada vez es más demandada por sus numerosas propiedades. Se pueden llegar a superar los 30.000 kilos cosechados. Una cifra que ha hecho necesario apostar por la modernización, por ejemplo, con este nuevo centro de de selección. La mayoría se consume en La Rioja, País Vasco y Navarra pero ya buscan nuevos mercados.
Una jornada de orientación ayuda a futuros estudiantes de grado a escoger su futuro
Son meses claves para los alumnos de segundo de Bachillerato que tienen que elegir la salida profesional hacia la que tienen que orientar su formación. Y para darles más facilidades, en el caso de La Rioja es la propia Universidad la que se acerca hasta los institutos. Allí les explican los grados que pueden cursar y resuelven sus posibles dudas.
Empuéblate, una iniciativa para devolver la población a los pueblos
Empueblar... Es un verbo que realmente no existe pero que han creado para hacer referencia a medidas que ayuden a recuperar la población en los pueblos. Expertos y agentes del desarrollo rural se han juntado en Logroño para para compartir ideas
El cierre del aeropuerto de Abu Dabi ha atrapado a muchos viajeros. Entre ellos, a dos riojanos
Iván y Marta regresaban de pasar sus vacaciones en Sri Lanka y mientras hacían escala en Abu Dabi recibieron un mensaje cancelando su vuelo.