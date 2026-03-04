📺Lo más importante de Telerioja: 04/03/2026

Un año excelente para los productores de la Denominación de Origen "Alubia de Anguiano" 00.35 min Un año excelente para los productores de la Denominación de Origen "Alubia de Anguiano" Esta legumbre cada vez es más demandada por sus numerosas propiedades. Se pueden llegar a superar los 30.000 kilos cosechados. Una cifra que ha hecho necesario apostar por la modernización, por ejemplo, con este nuevo centro de de selección. La mayoría se consume en La Rioja, País Vasco y Navarra pero ya buscan nuevos mercados.

Una jornada de orientación ayuda a futuros estudiantes de grado a escoger su futuro 00.32 min Una jornada de orientación ayuda a futuros estudiantes de grado a escoger su futuro Son meses claves para los alumnos de segundo de Bachillerato que tienen que elegir la salida profesional hacia la que tienen que orientar su formación. Y para darles más facilidades, en el caso de La Rioja es la propia Universidad la que se acerca hasta los institutos. Allí les explican los grados que pueden cursar y resuelven sus posibles dudas.

Empuéblate, una iniciativa para devolver la población a los pueblos 00.33 min Empuéblate, una iniciativa para devolver la población a los pueblos Empueblar... Es un verbo que realmente no existe pero que han creado para hacer referencia a medidas que ayuden a recuperar la población en los pueblos. Expertos y agentes del desarrollo rural se han juntado en Logroño para para compartir ideas