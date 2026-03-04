Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

📺Lo más importante de Telerioja: 04/03/2026

Un mapa estilizado de La Rioja, con el contorno en blanco sobre un fondo azul oscuro, muestra el texto "TeleRioja" en el centro, destacando la identidad visual de la comunidad.
RTVE LA RIOJA

Un año excelente para los productores de la Denominación de Origen "Alubia de Anguiano"

Un año excelente para los productores de la Denominación de Origen "Alubia de Anguiano" | Ver
Un año excelente para los productores de la Denominación de Origen "Alubia de Anguiano"

Esta legumbre cada vez es más demandada por sus numerosas propiedades. Se pueden llegar a superar los 30.000 kilos cosechados. Una cifra que ha hecho necesario apostar por la modernización, por ejemplo, con este nuevo centro de de selección. La mayoría se consume en La Rioja, País Vasco y Navarra pero ya buscan nuevos mercados.

Una jornada de orientación ayuda a futuros estudiantes de grado a escoger su futuro

Una jornada de orientación ayuda a futuros estudiantes de grado a escoger su futuro | Ver
Una jornada de orientación ayuda a futuros estudiantes de grado a escoger su futuro

Son meses claves para los alumnos de segundo de Bachillerato que tienen que elegir la salida profesional hacia la que tienen que orientar su formación. Y para darles más facilidades, en el caso de La Rioja es la propia Universidad la que se acerca hasta los institutos. Allí les explican los grados que pueden cursar y resuelven sus posibles dudas.

Empuéblate, una iniciativa para devolver la población a los pueblos

Empuéblate, una iniciativa para devolver la población a los pueblos | Ver
Empuéblate, una iniciativa para devolver la población a los pueblos

Empueblar... Es un verbo que realmente no existe pero que han creado para hacer referencia a medidas que ayuden a recuperar la población en los pueblos. Expertos y agentes del desarrollo rural se han juntado en Logroño para para compartir ideas

El cierre del aeropuerto de Abu Dabi ha atrapado a muchos viajeros. Entre ellos, a dos riojanos

El cierre del aeropuerto de Abu Dabi ha atrapado a muchos viajeros. Entre ellos, a dos riojanos. | Ver
El cierre del aeropuerto de Abu Dabi ha atrapado a muchos viajeros. Entre ellos, a dos riojanos.

Iván y Marta regresaban de pasar sus vacaciones en Sri Lanka y mientras hacían escala en Abu Dabi recibieron un mensaje cancelando su vuelo.

Es noticia: