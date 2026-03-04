Les conseqüències del conflicte de l'Orient Mitjà arriben a les Balears
- La setmana ha començat amb una pujada del 9 % del preu del petroli
- El turisme, motor econòmic de les Balears, és un dels sectors més sensibles
Les repercussions d'un nou conflicte entre Israel, Estats Units i l'Iran no són sols pel sector turístic. A les Balears, empresaris de la distribució, comerciants, economistes i ciutadans es mostren preocupats. La guerra va començar fa tres dies i ja té un gran impacte econòmic: les borses han baixat, els combustibles han pujat i s'espera que també afecti la cistella de la compra i, fins i tot, les hipoteques. El turisme, motor econòmic de les Balears, és un dels sectors més sensibles.
L'encariment del petroli i el gas pel tancament de l'Estret d'Ormuz afectarà la cadena de consum i ja fa trontollar les borses europees. Algunes benzineres de les Illes s'han avançat als moviments internacionals i ja han apujat preus. Si la guerra s'allarga, les Illes en patiran les conseqüències, diuen els experts.
Els míssils apunten directament l'economia de les Balears. "A les Illes ens veurem especialment afectats per les pujades energètiques, augmenta el cost energètic de moure els vaixells o d'importar productes de la Península", explica l'economista Pau Monserrat.
La cistella de la compra més cara d'Espanya pujarà en qüestió de dies, alerten els distribuïdors. "Les pujades s'acaben aplicant als preus finals", adverteix Bartomeu Servera, president de la patronal de distribuïdors de les Balears. De fet, algunes benzineres ja han repercutit la pujada amb cèntims.
El primer indicador ha estat la borsa: han caigut els fons d'inversions i plans de pensions. També pujarà la inflació, ara en el 2,3 % i, per tant, els tipus d'interès. "Si hi ha un augment dels tipus per part del BCE, també hi haurà un increment de l'euríbor", adverteix Monserrat.
Tot, a les portes d'una nova temporada turística. Els experts avisen: els mercats emissors es ressentiran perquè la inestabilitat geopolítica afecta de forma negativa al turisme. "Veurem una seqüència de cancel·lacions", alerta el president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol.
Tot dependrà de si escala la tensió i quan s'allarga aquest nou conflicte.