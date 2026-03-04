En el colegio Rey Pastor de Logroño están estudiando la historia de la comunicación mediante la práctica. Como una cueva prehistórica que han decorado con sus manos para plasmar pinturas rupestres: la primera manifestación de la identidad del ser humano. O la escritura cuneiforme o los jeroglíficos, elaborados a base de plastilina.

El colegio Rey Pastor de Logroño narra la gran historia de la comunicación Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Una manera de no quedarse solo en los libros, sino de aprender de una manera diferente otro tipo de contenidos.

Como los alfabetos griego y latino, que ayudan a entender gran parte de la cultura occidental.

O ya en la Edad Media, la labor de los monasterios en la difusión de la escritura en una época donde estaba al alcance de muy pocos, y cómo sus vidrieras eran otra forma de comunicación mediante el color.

También han trabajado en la revolución que supuso la imprenta y siglos después otros aparatos como el telégrafo, la fotografía, el teléfono o internet. Porque la comunicación ha permitido el progreso técnico, cultural, social, económico y político del mundo.