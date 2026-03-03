Lo más importante de Telerioja: 03/03/2026

Las últimas lluvias del pasado mes de febrero han sido beneficiosas para el viñedo y el cereal 00.28 min Las últimas lluvias del pasado mes de febrero han sido beneficiosas para el viñedo y el cereal Las últimas lluvias del pasado mes de febrero han sido beneficiosas especialmente para el viñedo y el cereal que, a falta de las variedades más tardías, ya estaba plantado. Son conscientes de que aún queda mucha campaña por delante y las meteorología es impredecible, pero de momento, se muestran optimistas.

El Gobierno de la Rioja destinará 1,3 millones de euros a la juventud 00.34 min El Gobierno destinará 1,3 millones de euros a la juventud La partida más relevante es la destinada a la emancipación .Por otro lado, el consejo de gobierno ha dado luz verde a la nueva orden de ermitas, dirigida a ayuntamientos que quieran rehabilitar algún elemento patrimonial de su municipio.

El nadador Iván Martínez Sota y la jugadora de baloncesto Adriana Díaz han sido elegidos los mejores deportistas de La Rioja de 2025 00.36 min El nadador Iván Martínez Sota y la jugadora de baloncesto Adriana Díaz han sido elegidos los mejores deportistas de La Rioja de 2025. En la Gala del Deporte se entregarán 77 premios y reconocimientos. Se celebrará el próximo día 19 en el Palacio de los Deportes de Logroño.