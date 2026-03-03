Lo más importante de Telerioja: 03/03/2026
Las últimas lluvias del pasado mes de febrero han sido beneficiosas para el viñedo y el cereal
Las últimas lluvias del pasado mes de febrero han sido beneficiosas especialmente para el viñedo y el cereal que, a falta de las variedades más tardías, ya estaba plantado. Son conscientes de que aún queda mucha campaña por delante y las meteorología es impredecible, pero de momento, se muestran optimistas.
El Gobierno de la Rioja destinará 1,3 millones de euros a la juventud
La partida más relevante es la destinada a la emancipación .Por otro lado, el consejo de gobierno ha dado luz verde a la nueva orden de ermitas, dirigida a ayuntamientos que quieran rehabilitar algún elemento patrimonial de su municipio.
El nadador Iván Martínez Sota y la jugadora de baloncesto Adriana Díaz han sido elegidos los mejores deportistas de La Rioja de 2025
En la Gala del Deporte se entregarán 77 premios y reconocimientos. Se celebrará el próximo día 19 en el Palacio de los Deportes de Logroño.
Datos del paro
La construcción fue el sector que más empleo generó el pasado mes de febrero. En total en La Rioja se registraron 48 parados más que hace un mes.