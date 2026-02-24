Los mejores cómics de Green Arrow, un superhéroe con conciencia social

La colección DC Finest nos sogue ofreciendo algunos de los grandes clásicos de la editorial y tras Batman Año Uno y Dos, Legión de Superhéroes, Team-Ups, Harley Queen y Plastic Man, le llega el turno a una de las mejores etapas de Green Arrow en el tomo DC Finest: El cazador acecha (Panini), con Mike Grell (1947) al mando de otros grandes artistas como Ed Hannigan o Dick Giordano.

Creado por Mort Weisinger en noviembre de 1941, Green Arrow narraba las aventuras de Oliver Jonas Queen, un famoso millonario propietario de Industrias Queen que por las noches se enfundaba un traje verde de arquero y combatía el crimen con sus flechas especiales (explosivas, con ganchos, que soltaban gas lacrimógeno e incluso de Kryptonita, por si tenía que combatir a ya sabes quién).

Páginas de 'Green Arrow: El cazador acecha' (DC Comics)

Un personaje secundario hasta que, a finales de los años sesenta, el escritor Denny O'Neil y el dibujante Neal Adams lo convirtieron en un luchador callejero que defendía a las clases trabajadoras y a los desfavorecidos. Una inolvidable etapa en la que acababa formando equipo con Green Lantern y en la que ambos recorrían Estados Unidos enfrentándose a problemas sociales como el racismo o las drogas. El episodio en el que descubríamos que el ayudante juvenil de Green Arrow era drogadicto sigue siendo uno de los grandes clásicos de DC.

En 1985, la miniserie Crisis en Tierras Infinitas (de Marw Wolfman y George Pérez) dió lugar a una profunda renovación del Universo DC del que surgirían colecciones míticas como el Superman de John Byrne, el Batman de Frank Miller, la Wonder Woman de George Pérez o el Green Arrow de Mike Greel.

El tomo del que os hablamos contiene la miniserie que Greel realizó sobre el personaje, Los cazadores, y la serie que desarrolló a continuación y que nunca se ha publicado al completo en España. Esperemos que esta vez lo consigamos.

Páginas de 'Green Arrow: El cazador acecha' (DC Comics)

¡Empieza la caza! Esta larga introducción viene a que Mike Greel tomó de modelo la etapa de Denny O'Neil y Neal Adams para su Green Arrow, que aquí vuelve a ser un luchador callejero enfrentado a asesinos en serie, traficantes de droga y policías corruptos. Y lo primero que hizo fue una miniserie de tres números en formato prestige (el mismo que Frank Miller utilizó para su Batman: el regreso del señor de la noche). Se titulaba El cazador acecha y nos presenta a un Oliver Queen cuarentón, semirretirado y enfrentado a su propia mortalidad, que vive con su novia, Dinah Lance (Canario Negro) e incluso se está pensando sentar la cabeza para ser padre. Aunque Dinah le pone los pies en el suelo al recordarle que la vida que llevan, combatiendo al crimen, no es demasiado compatible con la maternidad. En estos años las heroínas femeninas se volvieron mucho más fuertes e independientes y Dinah no fue una excepción, ya que aquí también la veremos combatiendo el crimen, aunque en alguna aventura todavía sea la víctima a la que el héroe tiene que rescatar. Curiosamente, Canario Negro no utilizará su grito sónico en esta etapa y el autor comentaba que lo había perdido por el trauma de ser secuestrada. Página de 'Green Arrow: El cazador acecha' (DC Comics) v Además este Green Arrow renuncia a las flechas especiales para usar solo flechas normales (aunque sean verdes) para coombatir el crimen. Y Greel también enfatiza el parecido del personaje con el mito que lo inspiró: Robin Hood, como luchador contra los poderosos y auxiliador de los pobres y orpimidos. En esta primera aventura Green Arrow se enfrentará a un grupo de traficantes de drogas y llegará a romper su juramento de no matar, asesinando a los atacantes de Canario Negro. También en esta miniserie se presentó a la enigmática arquera japonesa, Shado, cuya familia había sufrido en un campo de internamiento de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, Shado violaría a Oliver Queen para quedarse embarazada y tener un hijo al que llamó Robert y que también se convertiría en arquero. Destacar que en esta miniserie Greel se ocupará tanto de guion como de dibujo, un dibujo más elaborado y espectacular, como correspondía en aquella época a los formatos "prestigio". Página de 'Green Arrow: El cazador acecha' (DC Comics)