Los mejores cómics de Green Arrow, un superhéroe con conciencia social
- Se publica el inicio de la inolvidable etapa de Mike Grell de los años ochenta
La colección DC Finest nos sogue ofreciendo algunos de los grandes clásicos de la editorial y tras Batman Año Uno y Dos, Legión de Superhéroes, Team-Ups, Harley Queen y Plastic Man, le llega el turno a una de las mejores etapas de Green Arrow en el tomo DC Finest: El cazador acecha (Panini), con Mike Grell (1947) al mando de otros grandes artistas como Ed Hannigan o Dick Giordano.
Creado por Mort Weisinger en noviembre de 1941, Green Arrow narraba las aventuras de Oliver Jonas Queen, un famoso millonario propietario de Industrias Queen que por las noches se enfundaba un traje verde de arquero y combatía el crimen con sus flechas especiales (explosivas, con ganchos, que soltaban gas lacrimógeno e incluso de Kryptonita, por si tenía que combatir a ya sabes quién).
Un personaje secundario hasta que, a finales de los años sesenta, el escritor Denny O'Neil y el dibujante Neal Adams lo convirtieron en un luchador callejero que defendía a las clases trabajadoras y a los desfavorecidos. Una inolvidable etapa en la que acababa formando equipo con Green Lantern y en la que ambos recorrían Estados Unidos enfrentándose a problemas sociales como el racismo o las drogas. El episodio en el que descubríamos que el ayudante juvenil de Green Arrow era drogadicto sigue siendo uno de los grandes clásicos de DC.
En 1985, la miniserie Crisis en Tierras Infinitas (de Marw Wolfman y George Pérez) dió lugar a una profunda renovación del Universo DC del que surgirían colecciones míticas como el Superman de John Byrne, el Batman de Frank Miller, la Wonder Woman de George Pérez o el Green Arrow de Mike Greel.
El tomo del que os hablamos contiene la miniserie que Greel realizó sobre el personaje, Los cazadores, y la serie que desarrolló a continuación y que nunca se ha publicado al completo en España. Esperemos que esta vez lo consigamos.
¡Empieza la caza!
Esta larga introducción viene a que Mike Greel tomó de modelo la etapa de Denny O'Neil y Neal Adams para su Green Arrow, que aquí vuelve a ser un luchador callejero enfrentado a asesinos en serie, traficantes de droga y policías corruptos. Y lo primero que hizo fue una miniserie de tres números en formato prestige (el mismo que Frank Miller utilizó para su Batman: el regreso del señor de la noche). Se titulaba El cazador acecha y nos presenta a un Oliver Queen cuarentón, semirretirado y enfrentado a su propia mortalidad, que vive con su novia, Dinah Lance (Canario Negro) e incluso se está pensando sentar la cabeza para ser padre. Aunque Dinah le pone los pies en el suelo al recordarle que la vida que llevan, combatiendo al crimen, no es demasiado compatible con la maternidad.
En estos años las heroínas femeninas se volvieron mucho más fuertes e independientes y Dinah no fue una excepción, ya que aquí también la veremos combatiendo el crimen, aunque en alguna aventura todavía sea la víctima a la que el héroe tiene que rescatar. Curiosamente, Canario Negro no utilizará su grito sónico en esta etapa y el autor comentaba que lo había perdido por el trauma de ser secuestrada.
Además este Green Arrow renuncia a las flechas especiales para usar solo flechas normales (aunque sean verdes) para coombatir el crimen. Y Greel también enfatiza el parecido del personaje con el mito que lo inspiró: Robin Hood, como luchador contra los poderosos y auxiliador de los pobres y orpimidos.
En esta primera aventura Green Arrow se enfrentará a un grupo de traficantes de drogas y llegará a romper su juramento de no matar, asesinando a los atacantes de Canario Negro. También en esta miniserie se presentó a la enigmática arquera japonesa, Shado, cuya familia había sufrido en un campo de internamiento de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, Shado violaría a Oliver Queen para quedarse embarazada y tener un hijo al que llamó Robert y que también se convertiría en arquero.
Destacar que en esta miniserie Greel se ocupará tanto de guion como de dibujo, un dibujo más elaborado y espectacular, como correspondía en aquella época a los formatos "prestigio".
Un cómic de serie negra
Tras el éxito de la miniserie, Mike Greel se puso al frente de una serie regular, que duraría 80 números (de los que la mayoría permanecen inéditos en España), y en los que convertiría a Green Arrow en un cazador nocturno enfrentado a bandas callejeras, traficantes de drogas, asesinos... y tratando temas como el tráfico de drogas, la delincuencia juvenil, el SIDA, la homofobia..Y en general lo alejaría de los enemigos con superpoderes, aunque en este tomo tenemos un crossover de anuales con dos compañeros más terrenales, como Batman y The Question. Una serie para la que Grell contaría con la ayuda de grandes artistas como Dick Giordano o Ed Hannigan.
Un cómic que casi podríamos denominar de serie negra, con mucha acción, suspense y flechas. En virtud de ese realismo el portagonista llegaría incluso a renunciar a la máscara.
Un héroe, como nos recuerda Bamf! en su estupenda introducción del cómic, muy de esos años en los que triunfaban Charles Bronson, Harry el sucio o Rambo y en el que no faltan homenajes a Frank Miller o Alan Moore y su Watchmen.
Y en donde podremos ver por primera vez a Canario Negro enfrentándose a Shiva, por entonces una luchadora en formación que todavía no se ha convertido en una de las asesinas más letales del mundo y vinculada a la Liga de asesinos de Ra's al Ghul. Un enfrentamiento importante porque en España acaba de publicarse la miniserie Canario Negro: La mejor de lo mejor, de Tom King y Ryan Sook, que narra el enfrentamiento entre ambas en un ring par decidir cuál es la mejor peleadora del mundo. ¡Un cómic fabuloso!
En fin, que este Green Arrow: El cazador acecha, contiene el inicio de una de las mejores colecciones publicadas por DC y esperamos ver pronto nuevos volumenes que completen esa etapa de Mike Greel. Por cierto, que el siguiente volumen de la colección DC Finest estará dedicado a Green Lantern, el compañero de muchas fatigas de este Green Arrow.
La traducción del tomo es de Gonzalo Quesada.