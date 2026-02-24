Cada vez quedan menos galerías de arte
- Las galerías de arte están despareciendo de las ciudades
- Un ejemplo es Logroño, donde ya no queda ninguna que se dedique en exclusiva a promocionar artistas y vender sus obras
Es el caso de Enrique Martínez Glera , ex galerista que ejerció su profesión durante 17 años. Según comenta, en Logroño ya no quedan, y sucede lo mismo en prácticamente todas las ciudades españolas de pequeño tamaño. Sin embargo, la galería que regentaba vivió la época de esplendor de estos templos de la cultura.
El problema, según él, recae en que ya no se promociona al artista como antes, con la intención de mover su obra en el circuito porque si se rompe el tándem entre galeristas y creadores su papel pierde sentido.
Otro ejemplo es el de Carmelo Argáiz, socio de La Lonja. En su caso intenta diversificar, y además de ofrecer los servicios de galería organiza otras actividades como eventos y exposiciones. Cuenta que, durante una semana normal, pueden tener de media dos o tres visitas e incluso hay ocasiones en la que ninguna.
Aun así, siguen existiendo personas con vocación para que su esencia no se pierda del todo.