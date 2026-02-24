Cada vez quedan menos galerías de arte

Es el caso de Enrique Martínez Glera , ex galerista que ejerció su profesión durante 17 años. Según comenta, en Logroño ya no quedan, y sucede lo mismo en prácticamente todas las ciudades españolas de pequeño tamaño. Sin embargo, la galería que regentaba vivió la época de esplendor de estos templos de la cultura.

La antigua galería de Enrrique Martínez Glerra vivió la épooca dorada de estos espacios Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

El problema, según él, recae en que ya no se promociona al artista como antes, con la intención de mover su obra en el circuito porque si se rompe el tándem entre galeristas y creadores su papel pierde sentido.

Otro ejemplo es el de Carmelo Argáiz, socio de La Lonja. En su caso intenta diversificar, y además de ofrecer los servicios de galería organiza otras actividades como eventos y exposiciones. Cuenta que, durante una semana normal, pueden tener de media dos o tres visitas e incluso hay ocasiones en la que ninguna.

Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Aun así, siguen existiendo personas con vocación para que su esencia no se pierda del todo.