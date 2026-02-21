Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de éxitos de la salsa como 'Idilio'

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de éxitos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a los 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", afirma un comunicado de sus familiares.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agrega el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre completo del cantante de 'El gran varón', nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York. El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum 'El Malo' junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Un álbum que ha vendido más de 300.000 copias, según la biografía de Colón que se puede leer en la página web de la Filarmónica de Los Ángeles.

Colón grabó junto a Lavoe éxitos como 'Calle Luna, Calle Sol', 'Che Che Colé' y 'El día de mi suerte', convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.

La relación con Lavoe y los temas que hicieron juntos colocó a ambos artistas entre las leyendas de la música latina, de la salsa, de todos los tiempos. Posteriormente, Colón formó otro dúo con el inspirado compositor y también vocalista panameño Rubén Blades, grabando otra serie de discos esenciales para la "salsa".

Willie Colón tuvo aspiraciones políticas que le llevaron a ser concejal de cultura en el Ayuntamiento de Nueva York, luchando siempre contra la injusticia y la pobreza, enfrentándose abiertamente contra los poderosos que trataron de vetarle en muchas esferas, aunque sin poder conseguir acallar su actitud siempre crítica.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa, no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia. "El maestro Willie. Hoy los trombones del Bronx inspiran mi agradecimiento a Dios y a la vida por haberme permitido escuchar la genialidad de un artista que comunicaba a través de su creatividad y sensibilidad. Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón. Nací en el Lincoln Hospital cuando su música acaparaba la atención de las multitudes", expresó Elvis Crespo en sus redes sociales.

La música de Colón combina elementos de jazz, rock y salsa, incorporando ritmos tradicionales de Cuba, Puerto Rico, Brasil y África. En sus canciones se percibe la intención de retratar la vida de los puertorriqueños, su día a día, sus problemas, en un país como Estados Unidos donde la mezcla de culturas ofrece un sinfín de ritmos que brotan de hogares, de calles compartidas, donde la música ofrece melodías llenas de mestizaje.

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa con más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.