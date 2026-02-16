Salvar vidas como trabajo: conocemos la labor del 112

Este número, el 112, es un número único gratuito que funciona en toda la Unión Europea. Gestiona todo tipo de asistencias: incendios, asistencia sanitaria, protección civil… y lo más importante: las 24 horas del día.

El primer paso es la recepción de la llamada. En este momento el gestor de emergencias tiene que captar todos los datos del llamante en un tiempo record, gestionar la tipología de esa emergencia y movilizar los recursos necesarios, que pueden ser desde un recurso sanitario hasta una emergencia social. Si la llamada se complica el protocolo dice que pasaría a la figura del coordinador y después al jefe de sala.

Hoy en día disponen de mucha tecnología que les ayuda a gestionar las emergencias. Gracias al sistema de localización que tienen los teléfonos móviles pueden ubicar, por ejemplo, a una persona que tiene una emergencia en el medo rural con una diferencia especial mínima, cuando hace unos años era de cientos de metros. Otro ejemplo es el sistema Es Alert, con el que pueden comunicar una alerta de manera masiva a la población a través de los teléfonos móviles.

El equipo de SOS Rioja gestiona las llamadas en un tiempo récord Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Se organizan por el sistema 553: cinco operadores por la mañana, cinco por la tarde y tres por las noches, además de un jefe de sala y un supervisor, y cuatro técnicos de Protección Civil y el equipo administrativo. Un trabajo de equipo que exige una formación muy exigente.

Gestionan todo tipo de emergencias Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Uno de los peores días que recuerdan fue el del apagón. Lo definen como un caos, pero, gracias al trabajo en equipo de todas las fuerzas del estado, se acabó solucionando. El teléfono no paraba de sonar. De hecho, solo ese día recibieron más de 1620 llamadas. Porque había muchas personas que necesitan la electricidad para vivir, como las que lo hace conectadas a respiradores.

Un número de llamadas, el que reciben a lo largo del año, que es variable. Este último la cifra fue de 275.270 llamadas y unos 125.000 expedientes. El número de contactos es más elevado porque si, por ejemplo, tres personas ven que se está produciendo un incendio llaman las tres, pero el expediente que se crea es el mismo.