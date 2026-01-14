Mediodía en La Rioja: Profesionales y pacientes explican cómo es vivir con depresión

Sara Rodríguez, Ana Menéndez y Alazne López son tres psicólogas que trabajan a diario con personas que conviven con una depresión. Todas coinciden en lo mismo: en que es un trastorno complejo, limitante, y que afecta a cada paciente de una manera distinta. Conocemos también la otra cara, la de una persona diagnosticada. Julia, que recibió su valor avión hace die años, aunque llevaba más sintiendo que su salud mental no iba bien.

El testimonio de Julia Antes de saber que tenía depresión, ya había sido diagnosticada con ansiedad. Empezó a no poder dormir y recibió medicación para ello. Después, su madre enfermó y más tarde acabó falleciendo. Empezó a sentirse desbordada y decidió volver al médico, que le derivó al psiquiatra y más tarde al psicólogo. Un proceso que no fue sencillo porque sintió juzgada. Tanto por su entorno, que cuestionaban su depresión, como en el ámbito laboral, en el que también recibió comentarios. A día de hoy continúa en tratamiento, ya que considera que la depresión nunca se cura del todo, pero le gusta compartir su experiencia con otras personas que están pasado por la enfermedad en la actualidad, para que tengan el ejemplo de otras personas que ya han pasado por ello.