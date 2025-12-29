Dulces navideños para que las mascotas disfruten de las fiestas

Estamos en las fiestas navideñas. Y Nochevieja está a la vuelta de la esquina. Tiempo de compartir con los seres queridos y de comidas familiares. Y hay unos miembros especiales de la familia que también merecen disfrutar de la entrada de año: nuestras mascotas.

Si los humanos tenemos un menú especial para las fiestas… ¿por qué nuestros animales iban a ser diferentes? Existen tiendas especializadas que preparan dulces para que nuestros perros y gatos también ocupen su hueco en la mesa,

¿Una copa de champán? A base de kéfir y con ingredientes aptos, eso sí. Es uno de los productos estrella. O los canetones, la versión adaptada de los conocidos panettones, creados con fruta.

Porque nuestros animales también merecen disfrutar de las fiestas .