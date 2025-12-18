La DGT prevé más de 22 millones de desplazamientos en Navidad
- Las autoridades intensificarán los controles de velocidad y alcoholemia durante estas fechas
- El plan se desarrollará en tres fases: la primera de ellas durará del 19 al 25 de diciembre
El periodo navideño se traducirá en las carreteras españoles en 22,4 millones de desplazamientos, según la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha preparado un dispositivo específico de vigilancia y seguridad que arrancará este viernes 19 de diciembre a las 15:00 y se prolongará hasta la medianoche del 6 de enero, día de Reyes.
La DGT ha establecido tres fases para este despliegue, la primera de las cuales concluirá el 25 de diciembre y dejará 8,5 millones de desplazamientos. La segunda etapa arrancará el 26 de diciembre y concluirá el 1 de enero, con el Año Nuevo, mientras que al día siguiente comenzará la tercera y última fase.
Por la especial característica de este periodo, la mayoría de los desplazamientos corresponderán a viajes hacia segundas residencias, área de montaña y zonas de ocio asociadas a la temporada invernal o centros comerciales. Las autoridades prevén intensificar los controles de velocidad y alcoholemia durante estas fechas.
al volante
Distracciones, alcohol, velocidad, siguen siendo mortales al volante.
En los últimos 25 años, 73.500 personas han muerto en España en un accidente
de tráfico. A la preocupación por la siniestralidad de los jóvenes menores de 25, especialmente
numerosa los fines de semana, se han ido sumando estos últimos años las de personas entre 45
y 54 años, la mayoría varones.
Hoy en día es la franja de edad que concentra el mayor
número de muertes. Stop Accidentes, la Asociación de Víctimas habla de estancamiento jurídico y
El dispositivo contempla el despliegue de agentes de la Guardia Civil, funcionarios de los Centros de Gestión de Tráfico, helicópteros y personal de mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera para facilitar la fluidez del tráfico, lo que puede incluir también la paralización de obras, restricción a la circulación de vehículos pesados o límites para la celebración de eventos deportivos.
La DGT también se ha marcado como objetivo "mantener en las debidas condiciones" para la circulación las vías que se vean afectadas por condiciones meteorológicas adversas como son la nieve, el hielo, la niebla, la lluvia y el viento.
Recomienda en cualquier caso a la población que se mantenga informada de posibles incidencias a través de los boletines, en la página web, y en las páginas de la red social X @InformacionDGT y @DGTes
¿Cómo conducir en caso de lluvia o nieve?
La DGT recuerda que con lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce, por lo que recomienda evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado. La distancia de seguridad en calzadas mojadas se duplica: a una velocidad de 90 kilómetros por hora, pasa de 81 a 162 metros.
Conducir concentrado en la carretera, sin distracciones e intentar anticiparse a las distintas situaciones son también clave, especialmente cuando la carretera se hace aún más adversa en caso de nieve o hielo. La DGT recomienda para situaciones de suelo deslizante circular con una marcha más de la que sería habitual y moverse con suavidad, evitando frenar y siguiendo las roderas que hayan dejado otros vehículos o los espacios de las quitanieves si la nieve cuaja.
En caso de niebla, además de activar el alumbrado oportuno del vehículo, la DGT extiende una batería de consejos que van desde seguir las líneas de la carretera a ampliar la distancia de seguridad, teniendo en cuenta además que este fenómeno suele venir asociado a una mayor humedad que se dejará notar en la calzada. Detenerse en el andén está completamente desaconsejado salvo situación de extrema necesidad.
La DGT plantea en caso de niebla la regla de las 3V: visibilidad de 50 metros, velocidad de 50 kilómetros por hora y vehículo delantero a una distancia de 50 metros.