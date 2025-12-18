La DGT prevé más de 22 millones de desplazamientos en Navidad

El periodo navideño se traducirá en las carreteras españoles en 22,4 millones de desplazamientos, según la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha preparado un dispositivo específico de vigilancia y seguridad que arrancará este viernes 19 de diciembre a las 15:00 y se prolongará hasta la medianoche del 6 de enero, día de Reyes.

La DGT ha establecido tres fases para este despliegue, la primera de las cuales concluirá el 25 de diciembre y dejará 8,5 millones de desplazamientos. La segunda etapa arrancará el 26 de diciembre y concluirá el 1 de enero, con el Año Nuevo, mientras que al día siguiente comenzará la tercera y última fase.

Por la especial característica de este periodo, la mayoría de los desplazamientos corresponderán a viajes hacia segundas residencias, área de montaña y zonas de ocio asociadas a la temporada invernal o centros comerciales. Las autoridades prevén intensificar los controles de velocidad y alcoholemia durante estas fechas.

00.28 min Transcripción completa al volante Distracciones, alcohol, velocidad, siguen siendo mortales al volante. En los últimos 25 años, 73.500 personas han muerto en España en un accidente de tráfico. A la preocupación por la siniestralidad de los jóvenes menores de 25, especialmente numerosa los fines de semana, se han ido sumando estos últimos años las de personas entre 45 y 54 años, la mayoría varones. Hoy en día es la franja de edad que concentra el mayor número de muertes. Stop Accidentes, la Asociación de Víctimas habla de estancamiento jurídico y En los últimos 25 años han muerto en España 73.500 personas por accidente de tráfico

El dispositivo contempla el despliegue de agentes de la Guardia Civil, funcionarios de los Centros de Gestión de Tráfico, helicópteros y personal de mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera para facilitar la fluidez del tráfico, lo que puede incluir también la paralización de obras, restricción a la circulación de vehículos pesados o límites para la celebración de eventos deportivos.

La DGT también se ha marcado como objetivo "mantener en las debidas condiciones" para la circulación las vías que se vean afectadas por condiciones meteorológicas adversas como son la nieve, el hielo, la niebla, la lluvia y el viento.

Recomienda en cualquier caso a la población que se mantenga informada de posibles incidencias a través de los boletines, en la página web, y en las páginas de la red social X @InformacionDGT y @DGTes