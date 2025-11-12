Paul Urkijo estrena 'Gaua': "Quería llevar el imaginario de las brujas a un lugar de empoderamiento épico"

Tras las estupendas Errementari (2018) e Irati (2023), Paul Urkijo sigue indagando en el folclore vasco, la fantasía y la historia con Gaua, una película que reivindica a las brujas y que está protagonizada por Yune Nogueiras, Ane Gabarain, Elena Irureta e Iñake Irastorza. Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines este 14 de noviembre.

Gaua está ambientada en las montañas vascas en el siglo XVII. En plena caza de brujas, la joven Kattalin (Yune Nogueiras), intenta huir de su maltratador marido por el bosque, en mitad de la noche y acechada por una extraña presencia. En su huida se encontrará a tres enigmáticas mujeres que, mientras lavan la ropa en el río, narran cuentos de terror muy reales. Y Kattalin acabará formando parte de esas historias.

01.25 min 'Gaua', la noche de las brujas de Paul Urkijo que se estrena este viernes

Paul Urkijo nos ha contado en Madrid por qué ha sumado a las brujas a su particular universo fantástico: “Porque son las reinas de la noche y unas de las grandes protagonistas de nuestra mitología. Ya sabéis que soy muy fan de la mitología y el mundo nocturno también me ha fascinado desde niño. Por eso quería sumergirme ese imaginario vinculado a las brujas, los aquelarres… y llevarlo a un lugar épico”.

La noche (Gaua), es otro de los grandes protagonistas de la historia: “Es el lugar donde se refugia lo desconocido, lo aparentemente terrorífico –asegura el director-, pero a veces, si te adentras en la oscuridad y superas esos prejuicios, descubres que eso que supuestamente es terrorífico realmente puede ser empático, incluso bello. Incluso ser igual que tú. Siempre me ha gustado lo grotesco, lo monstruoso, porque creo que detrás de cada monstruo siempre hay un corazón con el que puedes hablar”.

00.40 min Tráiler de 'Gaua': cine fantástico sobre la mitología vasca

Una historia de sororidad y empoderamiento Pero la película también reivindica la figura de las brujas, de esas mujeres asesinadas por la intolerancia, a las que llamamos despectivamente “brujas”. “Si, es una historia de empoderamiento –asegura Paul-. El de una joven que vive una vida desdichada. Al adentrarse en esa oscuridad abandona ese camino recto de la luz, que la sociedad te impone. Porque a veces hay que salirse de ese camino y adentrarse en la oscuridad para encontrarse con uno mismo y empoderarse, para poder ser libre”. “Kattalin –añade Yune Nogueiras-, realiza lo que yo llamo “El viaje del héroe”, porque es una joven muy valiente que hace un recorrido hacia la libertad y el autoconocimiento. Un viaje que la lleva a superar sus miedos para adentrarse en ese bosque y en esas historias de las brujas de las que acabará formando parte”. “A veces hay que enfrentarse a la oscuridad –añade la actriz-. Y para Kattalin el personaje de Gaueko (Elías García), es vital, porque le ayuda a salir de esa casa y de la opresión que está viviendo. Hay una voz que se repite constantemente en la película que le dice que es culpable... hasta que ella decide huir de la casa y adentrarse en la noche”. Fotograma de 'Gaua' 5 Kattalin solo será feliz con Maritxu: “Con su marido se siente prisionera -asegura Yune-. Ella solo está a gusto con Maritxu. Pero que dos mujeres se quisieran, en el Siglo XVII, era inviable, no podía pasar de ninguna manera. Por eso, para mí era muy interesante mostrar que Kattalin solo era ella misma y se sentía liberada cuando estaba con Maritxu, que es la persona a la que ama. En esos momentos también se ve la liberación de la mujer. Y, por supuesto, al final de la película, que nos dejará a una Kattalin completamente diferente”. Ese arco narrativo tan potente de Kattalin hacia su liberación ha exigido un gran esfuerzo a Yune: “Necesité hablar mucho con Paul, estudiar mucho y trabajar en casa para poder profundizar, porque es un personaje súper potente emocionalmente y físicamente. Había días que me levantaba de la cama con agujetas, con una resaca emocional tan fuerte que yo pensaba: “¿Por qué siento esto si yo hago deporte?” Es un personaje súper, súper potente”. “Ya solo rodar en el bosque de noche era toda una pesadilla –añade la intérprete-. Me tenía que dar muchísimas carreras de aquí para allá y ha sido muy intenso, pero también he disfrutado muchísimo”. Fotograma de 'Gaua' t

“Cada vez hay más inquisidores” La Inquisición juega un papel muy importante en la película, como nos cuenta Paul Urkijo: “La Inquisición era una herramienta de violencia, de represión, que lo que hacía era inventarse mentiras y las utilizaba como como argumento para reprimir a ciertos colectivos por un interés meramente político. Por eso se inventaron que había sectas satánicas en los montes”. “Y probablemente esos bulos los inventó una élite intelectual europea –añade el director-, porque la Inquisición no nació en la Edad Media sino en la Edad Moderna. Y esas élites intelectuales diseñaron ese imaginario dantesco diciendo que hay antropofagia, que hay infanticidio que fornican con el diablo… Era todo absurdo, por mucho que pudiera haber algún tipo de vestigio pagano de alguna deidad, vinculada a la fertilidad”. 25.45 min Hoy empieza todo - 'GAUA', de Paul Urkijo Alijo - 10/11/25 “Esos bulos –concluye Paul-, los usaban para reprimir a diferentes colectivos, en especial a las mujeres. Y hoy en día seguimos teniendo también inquisidores. A nivel geopolítico podemos ver como, por ejemplo, en Gaza se cargan a niños diciendo que son terroristas, niños de seis años. Otra mentira que se cuenta para por un interés meramente político y geoestratégico”. “Sin olvidar los inquisidores que proliferan en las redes sociales con discursos de violencia y represivos en los que dicen que las personas tienen que ser de esta manera, que tienen que tener esta identidad, que tienen que tener una normatividad sexual determinada. Cada vez hay más inquisidores de ese tipo y tenemos que tener mucho cuidado con ellos”, añade el director. Fotograma de 'Gaua' t

Una fantasía inspirada en hechos reales Paul Urkijo no solo se basa en las leyendas de la zona sino también en hechos reales: “La película habla del proceso de Logroño (1609), que fue en la zona de Xareta y donde se juzgó a las brujas de Zugarramurdi. También se habla de Urdazubi, que está muy cerca. Y aparecen personajes históricos como Fray León de Araníbar (el abad del Monasterio de San Salvador de Urdax que lideró la caza de brujas), que fue quién vertió las mentiras”. “De hecho –añade el director-, los nombres de Kattalin y Maritxu están basados en dos mujeres reales que fueron juzgadas por ser amantes en el siglo XV”. “En la película resuenan nombres y situaciones de esa época a modo de homenaje –añade el director-. Pero lo que realmente hago es apoyarme en todas esas leyendas nocturnas fantásticas, todo ese imaginario para. de alguna manera, dignificar a esas víctimas que fueron históricas y reales, que realmente no eran brujas. Nosotros las hemos convertido en brujas para empoderarlas y mostrarlas de la manera más bella y épica posible”. Fotograma de 'Gaua' t