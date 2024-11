Es falso que un cámara de TVE haya insultado a un vecino en Paiporta

Mensajes de redes sociales difunden un vídeo en el que un camarógrafo responde a un vecino de Paiporta insultándole y presentan la grabación como si este profesional fuera "un cámara de TVE". Es falso. El trabajador audiovisual que aparece en el vídeo no forma parte de la plantilla de Radiotelevisión Española ni tampoco de los equipos contratados ocasionalmente para la cobertura de la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana.

"Confrontan a un cámara de TVE por la manipulación que hace la cadena y este pierde los papeles", dice un mensaje compartido más de 900 veces en X que adjunta una grabación de 31 segundos en la que un vecino de Paiporta recrimina a un camarógrafo por su trabajo y este acaba respondiéndole con insultos. "Un cámara de TVE se caga 'en la puta madre' de una víctima de la DANA en Valencia", afirma un mensaje en X que difunde la misma grabación y que se ha compartido más de 1.000 veces. "Este tipejo es 'Mauro', cámara de televisión para TVE (si, los españoles pagamos su sueldo)", señala otro mensaje.

El camarógrafo que aparece en la grabación no trabaja para Radiotelevisión Española. Los distintos servicios que dentro de la corporación se encargan de la captación de imágenes para informativos o para programas han informado a VerificaRTVE de que esta persona no forma parte de la plantilla de TVE y tampoco forma parte de los equipos contratados ocasionalmente para la cobertura de la tragedia de la DANA en Valencia. También es falso que el profesional que insulta al vecino sea Mauro Belenguer, un redactor del Telediario de TVE que no ha participado en la cobertura de la DANA, como ha podido contrastar este equipo de verificación.

En VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto con el programa de televisión para el que trabaja el reportero gráfico que aparece en el vídeo difundido en redes sociales y ha confirmado que no estaba grabando para TVE en el momento en que se produjo el incidente. El lugar en el que sucede el incidente lo geolocalizamos en la calle Maestro Palau, a la altura del Auditorio Municipal de Paiporta (39.4302636532449, -0.41436005175712165).

En VerificaRTVE hemos desmontado anteriormente bulos sobre la DANA y falsedades sobre la cobertura informativa que están realizando los profesionales de la corporación pública en esta tragedia que se ha cobrado más de 200 vidas.