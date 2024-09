'31 mujeres' de Peggy Guggenheim reviven en la exposición de la Fundación Mapfre

Las mujeres artistas son más visibles en el siglo XXI. Los museos dedican retrospectivas a pintoras y se intenta recuperar obras olvidadas, por eso es tan llamativo que una millonaria estadounidense decidiera en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, dedicar una exposición solo a creadoras. La muestra fue Exhibition by 31 Women y se expuso en la galería de Peggy Guggenheim en Nueva York Art of This Century. Ahora la Fundación Mapfre revive la experiencia con 40 obras prestadas por The 31 Women Collection.

La mayoría de las artistas, provenientes de Europa y Estados Unidos, estaban vinculadas al movimiento surrealista o a la abstracción, y entre las 31 había tanto nombres consolidados como talentos emergentes. De hecho, Georgia O'Keefe fue la única que declinó la invitación a visibilizar el arte hecho por mujeres por considerarse "artista, sin más", Sophie Taeuber-Arp argumentó algo parecido, pero acabó participando por su amistad con la mecenas.

Como anécdota, Peggy Guggenheim estaba casada con Max Ernst, que acabó liado con Dorothea Tanning. La galerista lo recordaba con sarcasmo: “Se llevaban muy bien… Pronto se empezaron a llevar más que bien y me di cuenta de que debí haber tenido solo treinta mujeres en la exposición”. Eso sí, en la muestra también estaba Leonora Carrington, expareja de Ernst, cuya obra ya brillaba con luz propia.

Leonora Carrington, 'Los caballos de Lord Candlestick', 1938

En aquel entonces, la galerista presentaba la exposición como "el testimonio de que la capacidad creativa de las mujeres no se limita en absoluto a la vena decorativa, como podría deducirse de la historia del arte realizado por mujeres a través de los tiempos". Su voluntad era presentar su trabajo como artistas independientes y alejadas de su papel tradicional como musas o modelos. Idealmente, el surrealismo abogaba por la igualdad de género, pero en la práctica las mujeres eran más objetos artísticos que sujetos creativos.

Fotografías, publicaciones y otras piezas contextualizan y completan la aproximación a la escena artística norteamericana ligada a las mujeres durante aquel período y el trabajo realizado por Peggy Guggenheim en su galería neoyorquina de la calle 57 Oeste.

Más allá de la relación que mantuvieron con los artistas hombres, la exposición pone el acento en las redes de colaboración, solidaridad y amistad que forjaron entre ellas. Estas mujeres se sirvieron del lenguaje del surrealismo o la abstracción para reformular y cuestionar los cimientos patriarcales de ambos movimientos con el fin de mantener su independencia.

Autorretrato de Dorothea Tanning.

La autorrepresentación es fundamental para afirmar su identidad frente a la historiografía del arte tradicional, en el que las mujeres son figuras secundarias, relegadas al rol de musas, esposas o acompañantes de sus colegas masculinos. El componente autobiográfico, el disfraz, la performance o el autorretrato servían a las artistas para construirse personalidades distintas a las asignadas y escapar de los roles de género impuestos como se ve en Mujer con armadura, de Leonor Fini, o en Sin título (Autorretrato), de Dorothea Tanning.

La experimentación con múltiples personalidades llevó a las artistas cercanas al surrealismo a identificarse con animales que se convertían en sus alter ego. La comisaria de la muestra, Patricia Mayayo, señala que "además, los animales, encarnaban la búsqueda de otros mundos míticos o imaginarios donde pudieran ser finalmente libres". Así, la transformación del cuerpo femenino en águila, cuervo o ciervo aparece en los lienzos de Frida Kahlo, Barbara Poe-Levee Reis, Julia Thecla o Milena Pavlovic-Barilli.

'Juno y Vulcano' de Milena Pavlovic-Barilli, 1936.