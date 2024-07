Feijóo afirma que las comunidades serán "solidarias" para atender a los menores migrantes pese a la amenaza de Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que las comunidades serán "solidarias" y atenderán a los menores migrantes "dentro de la capacidad de sus centros" después de que Vox haya dicho este lunes que su formación abandonará los gobiernos regionales que comparte con el PP si no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar el reparto de menores no acompañados y si el PP pacta con el Gobierno de España.

Preguntado por este asunto tras una reunión con el grupo parlamentario del PP en Cataluña, Feijóo ha dicho que esa ha sido la práctica habitual "durante muchos años" y ha apelado a ser solidarios en la recepción de menores: "La práctica que hemos tenido en España es ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles. Nadie puede dar lo que no tiene", ha enfatizado, para insistir en que las autonomías gobernadas por el PP "pondrán a disposición" del Gobierno central y del Gobierno canario "su capacidad para atender a los menores".

Precisamente, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha apelado este lunes en una entrevista en TVE a la "responsabilidad" del PP de cara a la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo miércoles en Tenerife para consultar con las comunidades la reforma legal para el reparto de menores migrantes. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido al PP que "imponga" a las comunidades autónomas gobernadas por su formación un reparto "equitativo" de menores migrantes que están llegando en las últimas semanas a las costas de Canarias.

Feijóo carga contra Sánchez: "No tiene política migratoria"

En su comparecencia, Feijóo ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez porque, a su juicio, no tiene política migratoria y se dedica a "crear problemas". "Tiene a las comunidades abandonadas, no dialoga, no habla con ellas y parece que el miércoles va a celebrarse la primera reunión tras mucho insistir", ha lamentado.

Por otra parte, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha calificado de "extraordinariamente frívola" la política de migración de Sánchez, al que ha acusado de tratar a los menores migrantes no acompañados como "paquetería exprés", al tiempo que ha exigido "garantías" para las comunidades a las que se destinen. Es más, ha alertado de que una posible "sobresaturación" de esos menores provoque "problemas de orden público".

"Insisto, el problema siempre se ha abordado de la misma forma dentro de la capacidad instalada de los centros de menores en las comunidades autónomas; las comunidades autónomas son solidarias y reciben a los menores. Fuera de sus centros y de la capacidad instalada, me imagino que tendrán dificultades para poder atender a los menores como se merecen", ha concluido.

El tema migratorio protagoniza en los últimos días el debate político después de que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, apuntara al uso de las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de inmigrantes que entren a España de manera irregular, lo que provocó la salida en tromba de varios ministros a criticar esta propuesta y acusar al PP de "mimetizarse" con la extrema derecha.