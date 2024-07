Claves del resultado de las elecciones en Francia: la izquierda frena a la ultraderecha y liderará una Asamblea dividida

La victoria inesperada de la izquierda en las elecciones en Francia y la derrota de la extrema derecha de Marine Le Pen, que ha quedado en tercer lugar, deja un panorama político inédito en las últimas décadas en el país vecino. Las razones del resultado hay que buscarlas, según las encuestas y los analistas, en la alta participación y en la movilización del electorado de izquierdas, que ha aplicado el 'cordón sanitario' contra los candidatos del ultraderechista Reagrupación Nacional (RN). Pero con una Asamblea prácticamente dividida por igual en tres bloques, la izquierda tendrá que pactar para gobernar.

"La palabra que define la situación es incertidumbre, ni siquiera hay una mayoría relativa que parezca viable, todo va a depender de las negociaciones entre las tres grandes fuerzas y sobre todo en el interior de cada fuerza", ha explicado en Las mañanas de RNE Federico Vacas, director del departamento de Política y Opinión de IPSOS-Francia.

"El centro de gravedad se ha desplazado al centro-izquierda", considera, en declaraciones a RTVE.es, Guillermo Arenas, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Estrasburgo - Así que el primer ministro tendría que salir de las filas de los ecologistas o socialistas, o del centro".

" El 'cordón sanitario' tiene una geometría variable , - resume Guillermo Arenas - muy claro del lado de la izquierda, pero más relativo en el centro e inexistente en la derecha clásica, que no han votado por la izquierda". "El frente anti-Le Pen es sólido y robusto por ahora, más de lo que hubiéramos imaginado", añade, pero se ha demostrado que RN da cada vez menos miedo entre el electorado de centro y derecha.

El reto ahora: cohabitación y gobernabilidad

Pero la victoria de la izquierda no le garantiza el gobierno, porque no tiene mayoría absoluta. El panorama que dejan las elecciones es el de una Asamblea dividida en tres bloques: el formado por NFP; la coalición liderada por el 'macronismo', y el de la extrema derecha.

El actual primer ministro, el 'macronista' Gabriel Attal, ha presentado su dimisión, pero Macron le ha pedido que continúe por el momento para asegurar la estabilidad. Mélenchon ya ha advertido que el nuevo jefe o jefa de gobierno tiene que ser de izquierdas. La elección de los órganos del Legislativo (presidencia de la Cámara, vicepresidencias, comisiones) a partir de su constitución, el 18 de julio, dará una pista sobre el devenir de la legislatura.

Hay que recordar que el partido de Macron ha gobernado dos años (la legislatura dura cinco) sin mayoría absoluta, apoyándose en la derecha y forzando la aprobación de leyes bajo la amenaza de someterse a una moción de censura. En realidad, para formar gobierno al candidato o candidata le basta con no suscitar la oposición de la mayoría absoluta de la Cámara.

01.37 min Francia queda en vilo de la propuesta a primer ministro del NFP

Pol Morillas, director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), ha insistido en que el resultado en escaños es "inédito". "La sociedad pide un cambio, y la lógica política obliga a Macron a facilitar ese cambio", ha subrayado en el Canal 24 Horas.

No obstante, la negociación entre partidos no será fácil. "El NFP ha ganado las elecciones y su principal líder es Mélenchon, al que otras fuerzas no quieren como primer ministro - ha explicado Morillas - Otra posibilidad es un gobierno técnico, hasta que se vuelva a disolver la Asamblea".

Federico Vacas ha apuntado a la "pequeña posibilidad" de una coalición que vaya "de la izquierda moderada al centro-derecha". "Es difícil ver cómo puede funcionar hoy, pero es la hipótesis menos improbable", ha afirmado el responsable de Ipsos.

06.15 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Federico Vacas (IPSOS Francia): "La izquierda votó masivamente para derrotar a la extrema derecha" - Escuchar ahora

"El centro de gravedad se ha desplazado al centro izquierda, así que el primer ministro tendría que salir de las filas de ecologistas o socialistas, o del centro", considera por su parte el profesor Arenas. "No puede ser de la Francia Insumisa, no puede venir de la derecha, menos de la extrema derecha", abunda, y señala como un posible candidato a Boris Vallaud, presidente del grupo del Partido Socialista en la anterior legislatura.

También hay que tener en cuenta que en realidad los bloques no son monolíticos, sino que funcionan como "espacios políticos atravesados por tensiones y fracturas profundas", según el profesor de la Universidad de Estrasburgo. Por ejemplo, el ex primer ministro 'macronista' Édouard Philippe criticó al presidente por "poner en peligro al país" al convocar elecciones.

El NFP, donde conviven sensibilidades que van desde la nueva izquierda a los verdes, los socialistas y los comunistas, ha demostrado que es capaz de ponerse de acuerdo en tiempo récord para montar una gran coalición y presentar un programa que frene a la ultraderecha, pero otra cosa es gobernar en minoría.

"¿Va a ser capaz de adoptar un rumbo común? - se pregunta Arenas - ¿O vamos a ver que los socialistas y ecologistas se distancian de La Francia Insumisa? LFI ha sido un lastre para algunos candidatos en zonas rurales. Hasta ahora no ha habido señal de ello, el NFP sigue siendo una coalición unida, con un discurso común. Si hay alguna fractura, se verá más adelante".

Rodrigo Arenas, diputado de la Francia Insumisa, explicaba el domingo en RNE que la izquierda "ha gobernado muchas veces este país y ha ejercido muchas veces la presidencia de la Asamblea". "No sería una sorpresa, ni tampoco es que no tengamos experiencia para hacerlo. Va a ser una discusión entre las formaciones que componen el Nuevo Frente Popular, tengo la certeza de que una solución se va a encontrar", zanjaba.