Florencia prohíbe los nuevos alquileres residenciales a corto plazo en plataformas como Airbnb en su centro histórico

Florencia, uno de los destinos más populares de Italia, ha prohibido los nuevos alquileres residenciales a corto plazo en plataformas como Airbnb en su centro histórico. Es la nueva iniciativa adoptada por las autoridades locales para intentar liberar más viviendas para los residentes.

Las normas, aprobadas por la ciudad toscana también ofrecen tres años de exenciones fiscales a los propietarios de viviendas de alquiler a corto plazo que cambien a contratos de arrendamiento.

En concreto, el alcalde de Florencia, Dario Nardella ha indicado que la ciudad ha decidido actuar localmente "porque los planes gubernamentales para regular el sector habían sido decepcionantes".

"En 2016 teníamos poco menos de 6.000 apartamentos registrados en Airbnb, hoy tenemos casi 14.378", ha indicado señalando que durante ese tiempo el costo promedio de los pagos mensuales ordinarios los alquileres residenciales habían aumentado un 42%. Este año, los precios han aumentado un 15,1%, ha afirmado Nardella.

“La grande maggioranza dei fiorentini appoggia la nostra iniziativa per limitare gli affitti turistici brevi che oggi porteremo in Consiglio Comunale. Vogliamo sostenere la residenza, tutelare il centro storico, calmierare i prezzi degli affitti per lavoratori, famiglie e studenti pic.twitter.com/9f5Nog27b8“