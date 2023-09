El multimillonario magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, anunció este jueves que se retira como presidente del conglomerado mediático 'Fox' y de 'News Corporation' y deja las riendas del negocio a su hijo Lachlan Murdoch a partir del mes de noviembre.

De esta manera, Lachlan presidirá uno de los grupos de comunicación más influyentes de todo el mundo y que engloba a marcas como 'The Wall Street Journal', 'Fox News' y 'The Sun', en Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, así como 'Fox Sports', 'Fox Entertainment', entre otras.

Nacido en Londres, Lachlan Murdoch, de 52 años, es el tercero de los seis hijos de Rupert, fruto del segundo matrimonio que tuvo el magnate con su segunda esposa, Anna.

Desde bien pequeño creció inmerso en el negocio de los medios de comunicación. En una entrevista en el programa "Dynasties" de la 'Australian Broadcasting', aseguró que todas las mañanas, antes de coger el autobús escolar, él y sus hermanos leían los periódicos de la mañana: 'The New York Post', 'The New York Times', el 'Daily News' y 'The Wall Street Journal', mientras su padre les marcaba las noticias que le interesaban, ordenándoles: "Lee eso".

Se licenció en Filosofía en 1994 en la Universidad de Princeton Lachlan Murdoch y sus hermanos asistieron a Dalton, un colegio privado en el Upper East Side de Manhattan y otras escuelas de élite, como el Trinity School. Allí formó la Trinity Sociedad Conservadora "en un intento de crear un sano equilibrio entre todos los puntos de vista", según una entrada del anuario de la escuela. En 1994 se licenció en Filosofía en Princeton y se incorporó a la empresa familiar. Primero pasó tres años en Australia, donde ascendió hasta convertirse en presidente de 'News Ltd' para posteriormente asumir la responsabilidad de las operaciones de impresión en Estados Unidos, donde supervisaba el grupo de emisoras de televisión de EE.UU. y los activos editoriales, incluido el 'New York Post'. Desde el comienzo, muchos le consideraban como el elegido para asumir las riendas de la empresa como sucesor de su padre. Sin embargo, en 2005 dimitió abruptamente creando dudas sobre quién sucedería a su padre en el cargo. Lachlan Murdoch fundó entonces Illyria Pty, una sociedad privada de inversiones, cuyas adquisiciones incluían una red de emisoras de radio australianas.

En 2015 regresó a la compañía de su padre Una década después volvió a reencontrarse en el camino de la empresa familiar. En 2015, regresó a la compañía compartiendo el título de copresidente de 21st Century Fox con su hermano James. La venta de los activos de entretenimiento de Fox a Walt Disney en 2019, en una operación de 71.000 millones de dólares, redujo el tamaño del patrimonio mediático de los Murdoch. La recién constituida Fox se redujo a un puñado de activos, entre ellos la cadena 'Fox', 'Fox News', 'Fox Sports' y 'Fox Business' y todos ellos con Lachlan Murdoch como presidene ejecutivo y director general, ya que James se marchó en ese momento de la compañía al no estar de acuerdo con la "línea editorial" de la empresa. Desde entonces, Lachlan Murdoch ha presidido el conglomerado durante un cambio sísmico en la

industria, a medida que los espectadores recortan las suscripciones de cable en favor de servicios de streaming. Sin embargo, 'Fox News' ha mantenido en gran medida sus datos de audiencia, en parte debido a su atractivo entre los telespectadores estadounidenses de tendencia políticamente conservadora.