Hablar de la muerte puede salvar vidas. También cuando se trata de conductas suicidas, la primera causa de fallecimiento no natural en España. Roto el tabú, queda ahora la acción. Familiares y expertos denuncian que la atención contra el suicidio, que causa una media de once muertes al día en España, aún está a la cola de la prevención y recursos.



“Los planes de prevención no llegan y atender a tiempo a las personas puede salvar vidas", defiende a RTVE.es el presidente de la plataforma Stop Suicidios, Román Reyes, con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que este domingo sale a las calles para reivindicar protocolos de actuación, más sensibilización y recursos en la sanidad pública.



Se calcula que 4.003 personas se suicidaron en 2021, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años, según el Instituto Nacional de Estadísticas, y que ya duplica las provocadas por los accidentes de tráfico. “Hay que dejar de dar la espalda a este problema. Hay meses de espera en la seguridad social para conseguir que te atienda un profesional y en el ámbito privado las consultas superan los 50-80 euros. La salud mental no puede ser un lujo”, señala Reyes sobre los psicólogos en la sanidad pública, que apenas alcanzan los seis por cada 100.000 habitantes en España, tres veces menos que la media europea.

Estos no son los únicos “deberes pendientes” que hay frente a esta situación. “Hay que hablar más, acompañar y desmitificar”, enumera con decisión, Nerea Pérez, psicóloga coordinadora del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) y miembro del Colegio de Psicología de Bizkaia. “Es muy importante estar alerta ante posibles señales y por eso es importante también la sensibilización de personal de diferentes sectores (médicos, policías, educadores, cuidadores, servicios sociales…) y de los familiares”, añade.

“Debe ser una acción combinada”, coincide el presidente de la Confederación de Salud Mental de España, Nel González, que hace hincapié en aumentar también “la conducta solidaria de la sociedad” contra el suicidio, una “realidad que existe” y que “puede afectarnos a cualquiera”.

Un plan nacional de prevención que no llega La lucha por la salud mental lleva muchos años en pie por parte de asociaciones, familiares y afectados, pero ha ido adquiriendo cada vez más visibilidad tras la pandemia y la denuncia por parte de deportistas y personalidades públicas. Esto se ha traducido en una mayor atención a aspectos como el suicidio - también por parte de los medios de comunicación que hasta ahora apenas trataban los casos ‘por el temor al efecto contagio’ - y en la puesta en marcha de medidas como el 024, un número de atención de conductas suicidas, tanto para afectados como familiares, de carácter gratuito y confidencial; o el Plan de Acción de Salud Mental (2022-2024) de Ministerio de Sanidad. “Son pasos importantes, pero se debe ir más allá”, pide Reyes, que reivindica un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, integral y a largo plazo, que se pueda implantar “de manera igualitaria” en las comunidades autónomas, dotando así a la sanidad pública de protocolos de actuación y más recursos. “El plan ha sido incluido en las campañas de diversos partidos políticos, pero sigue en el aire. Debería haber un gran pacto de Estado porque esto toca seas del partido que seas”, denuncia el impulsor de Stop Suicidios, que ha recogido ya 430.000 firmas en change.org para ello y que esperan poder reunirse con el próximo ministro de Sanidad, aunque temen que todo siga paralizado debido al actual bloqueo político. Como medida de apoyo, Reyes también apuesta por campañas de concienciación como las de la DGT y la violencia de género para prevenir los suicidios, ya que generan más muertes y “también es un problema social” que implica a todas las edades. Recursos para la prevención del suicidio y para el duelo: guías, teléfonos, aplicaciones y asociaciones

La mayor franja: hombres, entre 40 y 69 años Entre los afectados, la gran mayoría (tres de cada cuatro) son hombres y la mitad de los fallecidos tenía entre 40 y 69 años. A este grupo de edad le siguen los mayores de 69 (25%) y los jóvenes adultos entre 15 y 39 (18,2%). “En las etapas altas de la vida, muchas veces puede ir asociado a la soledad no deseada, depresión, sensación de inutilidad, etc. Hay que hacer una reflexión muy profunda como sociedad y tal vez dar un giro a los valores”, apunta Nel González. Otra cifra que preocupa es la de los adolescentes (menores de 15 años), que registraron 22 fallecimientos por suicidio en 2021, siendo hasta ahora el mayor número de muertes por esta causa en dicha franja de edad. “Se necesita más educación emocional en los colegios. Las cifras son bastantes graves y hay que mostrarles a los niños/niñas que sí hay salida y que pueden ser comprendidos por su entorno”, considera Reyes. El suicidio en niños y adolescentes: "Solo quien lo vive entiende la profundidad del dolor" LAURA GÓMEZ Detectar las señales de alarma es esencial para prevenir los casos de suicidio. Respecto a ello, Nerea Pérez distingue entre los que tienen asociada una enfermedad, ya sea depresión, estrés postraumático, etc. y los que no, pero “que viven situaciones de malestar y que no tienen herramientas emocionales o estrategias para afrontarlo”, desencadenando un “dolor insoportable” que les lleva a buscar esta salida.



“Hay muchos factores. Las personas que tienen mayor probabilidad de padecer conductas suicidas no siempre tienen una enfermedad, pero sufren un dolor emocional intenso y pueden venir dando señales desde hace mucho tiempo: no duermen o no se alimentan bien, tienen comportamiento autolíticos (lesiones, cortes, etc.)”, explica la psicóloga, aunque pide precaución y analizar cada caso, así como la necesidad o no de medicalización del paciente.