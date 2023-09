Los incendios en Grecia han quemado más de 150.000 hectáreas este verano, según comunicó Mitsotakis al parlamento. Incluía en el cálculo el del parque nacional de Dadia, considerado por Bruselas el "mayor incendio forestal jamás registrado en la Unión Europea", con más de 80.000 hectáreas calcinadas ininterrumpidamente. La "cicatriz" que han dejado las llamas en el noreste del país queda perfectamente al descubierto en las imágenes del servicio satelital europeo Copernicus.

“#ImageOfTheDay



The historic fire in the #Evros area of Greece���� is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia



��The Dadia forest and National Park have been severely affected

��8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned



⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2������️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk“