El verano de 2023 ha sido uno de los más trágicos en violencia de género de los últimos 20 años, con 15 asesinadas durante los meses de julio y agosto. A ellas se suman, además, otras cuatro víctimas mortales durante el mes de junio, al comienzo del periodo estival.

Las cifras de estos meses son las más altas de todo el año, ya que hasta ahora era enero el que registraba mayor número de casos, con un total de siete. De esta forma, se vuelve a confirmar que el factor estacional incrementa el riesgo de sufrir violencia de género, tal y como ha explicado en el Canal 24 horas el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente.

Durante los meses de vacaciones, como en verano y navidades, muchos casos se producen alrededor de la convivencia, momento en el que "de una manera más directa puede afectar a la percepción que tiene el agresor de lo que es el control de la mujer". Julio, de hecho, es siempre el mes en el que se producen más asesinatos por violencia de género desde que existen datos, y el de este verano no ha sido una excepción.

No obstante, la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell , explicó este miércoles en 24 horas de RNE que en realidad estamos en cifras "menores que en toda la serie histórica anterior en este último trienio". Por eso mismo, considera que las políticas y la inversión en prevención, formación y protección integral "funcionan". "Es importante que la sociedad tome cada vez menos tolerancia frente a la violencia machista", insistió.

Por todo lo descrito anteriormente, Lorente ha expuesto la necesidad de hacer campañas y desarrollar protocolos proactivos "para poder empezar a trabajar en todo lo que es la respuesta y la prevención e incluso la protección" en los lugares donde se encuentran las víctimas. "Tenemos que ampliar el foco y entender que la denuncia es muy importante, pero no darle la prioridad para responder", ha insistido.

El negacionismo, otro de los factores

Por otro lado, respecto a otro tipo de factores que influyen en los asesinatos machistas, ha destacado el del negacionismo en la violencia de género, que, a su juicio, facilita una "respuesta violenta" por parte de los agresores."Hay la idea de que no existe la violencia y se interpreta como un ataque a los hombres", ha contado el exdelegado del Gobierno, que ha ejemplificado con la frase que pronunció el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sobre el "feminismo falso".

En esta misma línea, ha apuntado que "ahora mismo" existen hombres que "están pensando en matar a sus mujeres", declaración que ha explicado que "puede parecer una barbaridad", pero que los hay que "están más cerca" de dar ese paso.

Por ello, ha mostrado su preocupación por el "factor del paso a la acción". "Estudios demuestran que existe ese efecto de refuerzo, que no es que alguien que no va a matar ni va a usar la violencia de repente la use. Se trata de alguien que ya está pensando seriamente en matar a su mujer y se ve reforzado en su idea cuando ve que otro hombre ha conseguido lo que él está pretendiendo conseguir", ha concluido.